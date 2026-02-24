Las protagonistas de 'Patito Feo' vuelven a los escenarios con una gira internacional y confirman concierto en Madrid en 2026

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, en el cartel de 'Amigas del Corazón World Tour'. | LIVE NATION

¡Nuevo ataque de nostalgia!

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las protagonistas de la telenovela Patito Feo, vuelven a reunirse 19 años después de su debut en una gira internacional que tendrá una única parada en España.

Amigas del Corazón World Tour pasará por Madrid en junio de 2026 para que los fans de este éxito mundial puedan revivir las icónicas canciones de la telenovela argentina emitida en Disney Chanel entre 2007 y 2011.

La fecha del concierto de 'Patito Feo' en Madrid

El concierto de Patito Feo en Madrid será el viernes 19 de junio en el Movistar Arena y se presenta como una oportunidad única para volver a disfrutar de la música de esta serie consagrada como pionera del género y convertida en un auténtico fenómeno en más de 50 países.

Cómo acceder a la preventa y cuándo empieza la venta

Para hacerse con entradas para ver a Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Madrid hay dos oportunidades y no hay que despistarse. ¡Las taquillas se abren ya mismo!

La primera oportunidad llega con la preventa este miércoles 25 de febrero a las 10:00 horas. Solo podrán acceder quienes se hayan registrado en la web de LiveNation.

La venta general arranca al día siguiente, el jueves 26 de febrero a las 10:00 horas, y estará disponible para todos los públicos.

Por ahora se desconoce el precio de las entradas aunque se espera que el show sea un viaje al pasado que sirva para volver a vivir las historias marcaron una generación y resignificarlas. Las canciones icónicas de la serie serán reversionadas por lsa protagonistas, con arreglos nuevos que interpelarán a la memoria emocional de los espectadores.