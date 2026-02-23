Don Omar suma un tercer concierto en España en 2026: será en el Olímpic de Barcelona

Don Omar tiene planeado conquistar España este 2026, y tras el éxito rotundo de la venta de entradas de sus conciertos en Tenerife y Sevilla, el puertorriqueño suma una tercera fecha en el calendario para que podamos verlo en directo.

Será el próximo 23 de julio en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, dentro de la edición especial del Cook Music Fest.

Este anuncio se produce después del éxito arrollador con el que se recibió primero su cita en Tenerife, que tendrá lugar el 16 de julio. Poco después se desveló un concierto en La Cartuja de Sevilla para el 18 de julio. Y los fans no tardaron en hacer que ambos shows colgaran el cartel de sold out.

El artista ha anunciado con mucha ilusión esta nueva fecha en España: "España habló fuerte. Tenerife respondió. Sevilla explotó. Y esa energía nos trae hasta aquí. El 23 de julio por fin llego a Barcelona con una edición especial del Cook music fest".

Un nuevo concierto en el que disfrutar de grandes hits de la carrera de Don Omar, como Danza Kuduro, Dale Don Dale y Dile.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Don Omar en Barcelona

Si te quedaste sin entradas para ver a Don Omar en Tenerife y Sevilla este 2026, esta es una nueva oportunidad para disfrutar en directo de los hits del puertorriqueño.

Las entradas estarán disponibles este lunes, 2 de marzo a las 12:00 horas en la península. Se podrán adquirir a través de la página web del festival.