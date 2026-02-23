Leire Martínez reivindica su nombre en Sala La Riviera de Madrid

Leire Martínez, más allá de una gran intérprete, es una artista con todas las letras. Así lo ha demostrado este domingo 22 de febrero en Sala La Riviera de Madrid, donde ha celebrado el primer concierto de su gira de 2026 Historias de Aquella Niña Tour con todas las entradas agotadas y un público eufórico.

Tras la publicación de su primer álbum en solitario, la donostiarra pretende ponerse en valor más allá de los 17 años de trayectoria que estuvo en La Oreja de Van Gogh. Porque, sí, fue vocalista del grupo y está orgullosa de ello, pero ahora ha comenzado una nueva etapa donde su nombre está por encima de todo.

Ahora, Leire Martínez ha vuelto a pisar el escenario con su propia banda con batería, teclados, guitarras eléctricas, saxofón y un músico bien conocido: Víctor Elías. Al inicio del concierto, la pantalla ha proyectado fotografías de la cantante desde su nacimiento hasta la actualidad; desde sus sueños hasta su renacer.

"Pongo a Dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh"

Así, la primera de las 25 canciones del espectáculo ha sido Mi nombre, su mayor éxito como solista en solitario al que le ha seguido uno de sus temas más conocidos con su antiguo grupo: El último vals. Acto seguido, Leire Martínez ha pronunciado un discurso en contra del periodismo sensacionalista para desvelar que no volverá a responder ninguna pregunta sobre La Oreja de Van Gogh: "Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo".

Tras esta crítica a la prensa, donde también ha dejado espacio para agradecer el interés de otros periodistas, Leire Martínez ha sorprendido al público de La Riviera al invitar a Edurne sobre el escenario para interpretar su colaboración No se me da bien odiarte. "Tengo que estar muy agradecida porque, a lo largo de estos años, he generado amistades como con esta mujer", ha dicho la donostiarra al terminar. "Compartimos muchas cosas, sabemos de qué va esto. Que esta sea la primera de muchas".

Un repertorio entre su álbum debut y La Oreja de Van Gogh

El espectáculo de Leire Martínez combina su nueva música con los éxitos que lleva años cantando con LOVG. Por eso, temas como Tres deseos y Tonto por ti se entrelazan con otros como El primer día del resto de mi vida y Día cero.

Durante el proceso de creación de Historias de aquella niña, la artista pidió ayuda a compañeros de profesión para desquitarse del miedo a componer. Tras haber conseguido superar ese desafío, Leire Martínez ha querido agradecer el apoyo de músicos que han colaborado en el disco, como María Peláe, Carlos Marcos, Abraham Mateo o Andrés Suárez.

Tras ¿Será diferente? y Cometas por el cielo, el público ha coreado a Víctor Elías. "Eso, eso, que griten su nombre", ha dicho la artista en referencia a su propia canción. Así, después de El ruido, ha llegado el turno de un medley con cuatro canciones de la etapa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: 20 de enero, Cuídate, Puedes contar conmigo y La playa.

Un cambio de ropa ha llevado el espectáculo hacia Jueves, la emotiva canción del grupo dedicada a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La emoción de su voz ha llegado hasta varios asistentes que no han podido contener las lágrimas.

"Ojalá esta canción no se hubiera tenido que escribir nunca"

Al terminar, Leire Martínez ha querido dar un pequeño discurso: "La vida, a veces, supera cualquier ficción. Ojalá esta canción no se hubiera tenido que escribir nunca. Probablemente, después del accidente ferroviario de Córdoba y de Cataluña, nazcan nuevas canciones. Yo sé que esta noche el maquinista que llevaba uno de estos trenes tenía entradas para vernos en La Riviera porque esta semana que viene era su cumpleaños. Su pareja y parte de la familia están aquí, y me gustaría mandarles un abrazo". Acto seguido, el público le ha regalado una gran ovación.

Tras un solo de saxofón, Andrés Suárez ha aparecido en el escenario para cantar Mírame. "No me deja hablar, pero, por lo que sea, hasta ahora no conocíamos a la Leire composirora, pero conocíamos a la Leire cantante, la mayor voz femenina de este país. Con su disco, este país gana a una gran hacedora de canciones. Nadie se merece esto más que tú", le ha dicho a su compañera.

Durante Aquí estaré, varios fans han levantado carteles con unas bonitas palabras: "Aquí estaremos, Leire". Y el show ha continuado con Muñeca de trapo, Su maldición y Cabeza de ratón, la composición de su nuevo disco más energética y potente en directo.

Antes de conocerse su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se hizo viral en redes sociales por sus lágrimas al cantar Rosas en su último concierto con el grupo. Ahora, la artista interpretado este tema mientras una fan le ha regalado un ramo de rosas. Para ella.

El público ha vuelto a derramar algunas lágrimas con Aquella niña, aunque la energía ha vuelto rápido con La niña que llora en tus fiestas, Cosas de la vida e Inmortal, con la que Leire Martínez ha puesto fin al espectáculo. "Ha sido un placer arrancar aquí esta nueva etapa", ha dicho. El placer es nuestro por ser testigos del renacer de una artista que, por fin, tiene nombre propio.