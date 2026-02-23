Ángel Martín revela experiencias paranormales en su casa de la infancia: "Llegó a venir un cura a echar agua"

El cómico Ángel Martín llega a Cuerpos especiales en plena gira de su espectáculo Somos monos, con el que plasma el "darte cuenta de que no estás solo en la sensación de que igual están viviendo más deprisa que de verdad". Pero, además, el humorista ha hablado de su relación con lo paranormal, que comienza desde que era pequeño.

La comedia de Ángel Martín llega a Cuerpos especiales. El humorista se pega el madrugón para hablar de su show, Somos Monos, junto a Eva Soriano y Nacho García.

A raíz del nombre de su próxima ira de espectáculos ha salido a relucir la actualidad del monito Punch, que se ha hecho muy viral por aferrarse a un peluche tras ser abandonado por su madre en el zoo japonés Ichikawa. "Solo he visto una foto de un monete con un peluche, y alguien que decía que necesitaba una madre", ha contado, asegurando asimismo que no se ha copiado de esta historia para su espectáculo.

Son 58 shows con los que cuenta la gira de Somos Monos, pero aún así Martín tiene algún huequito libre. Pese a esa gira de rockstar, se siente "triste" por no tener "como el rockero alcohol ni nada". "Te quedas solo en el hotel", ha bromeado Martín.

"La parte triste es mucho más llevadera, es preciosa", ha explicado, entre risas, por su edad. Y es que el humorista ya no quiere salir durante sus giras: "Buscas que el hotel tenga cosas suficiente porque eso es lo que vas a hacer, porque te levantas tempranito".

Somos monos, un show sobre la forma de vida actual

Para quienes no lo hayan visto, Ángel Martín ha descrito de qué va Somos Monos: "Yo creo que es una forma rápida de darte cuenta de que no estás solo en la sensación de que igual están viviendo más deprisa que de verdad".

"Pillé a Nacho [su representante] intentando ampliar la letra pequeña de un cartel"

Y la idea surgió de una vivencia propia: "El nacimiento del espectáculo nace de una cosa muy triste […] y es que pillé a Nacho [su representante] intentando ampliar la letra pequeña de un cartel que estaba colgado en la pared". "Esa sensación de usar el GPS para llegar a sitios que sabemos llegar es que quizás se nos está yendo un poco", ha comparado.

En el show se busca "incomodar para luego llegar a un lugar bonito". "Tú sabes que vas a un sitio que te va a gustar pero hay baches que no hay marcados y el coche pega con el bajo, entonces es un poco de eso", ha ejemplificado el humorista.

Sobre actuar en el extranjero, Ángel Martín ha explicado la diferencia en comparación con hacerlo en España: "Sí se crea un ambiente más bonito […] Me dicen que es muy guay que venga a actuar alguien de fuera porque toda la previa es la conservación de que somos españoles". "Es ambiente de Eurocopa", ha expuesto sobre el público de sus shows fuera.

Lo paranormal, otro ámbito de su vida

Por otro lado, Ángel Martín tiene un podcast, Misterios cotidianos, del que ha hablado en el anti-morning show. "Es un podcast que va de demostrar que detrás de cada misterio hay un imbécil que la ha liado bien", ha contado el invitado, desmontando así el elemento paranormal de toda historia.

El cómico ha reconocido que cree bastante en estas cosas por dónde vivió de pequeño: "Mis padres vivían en una casa donde pasaban cosas y llegó a ir un cura a echar agua". "Tuve una canguro que paso la noche en casa con su novio y dijo que ya no más", ha expuesto ante la sorpresa de Eva y Nacho.

Su libro Por si las voces vuelven ha arrasado, y ha recibido halagos de escritores consagrados como Juan Gómez Jurado. Eso sí, después de Detrás del ruido y Punto para los locosno sabe si habrá un cuarto libro.