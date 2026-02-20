'Cuerpos especiales' trae nuevos invitados y un jugoso bote de 11.500 euros en 'Pilla la cita y gana la guita'

Escuchar Cuerpos especiales tiene premio. ¡Y el premio es cada vez más jugoso!

El bote de Pilla la cita y gana la guita sigue sumando euros y para este lunes 23 de febrero hay 11.500 euros. Repetimos por si no lo has leído bien. ¡Para este lunes 23 de febrero hay 11.500 euros!

Ya sabes cómo participar para poder llevarte este suculento botín y, si estás despistado, te lo recordamos:

👉 ¡Conéctate de buena mañana al programa porque Eva Soriano y Nacho García lanzarán una pregunta que deberás responder a través de Stories! Dirán también un número al azar y el oyente que responda correctamente en esa posición pasará a la segunda fase.

👉 El oyente que llegue a esa segunda fase entrará en directo en el programa y tendrá que responder correctamente al famoso test de Roberto Rahona, que leerá con la voz de Shin-chan tres frases que dijeron Eva o Nacho. Si acierta quien dijo los tres, si Eva o Nacho, se llevará los 11.500 euros.

👉 ¿Y qué pasa si falla? Los 500 euros del día se sumarán al bote y para el martes 24 el premio será de 12.000 euros. ¡El bote más alto de la historia de Cuerpos especiales!

Hasta ahora quien se ha llevado el premio más alto es Ana, de Huesca, que se llevó un buen aguinaldo antes de Navidad al ganar 11.500 euros. Le quitó el puesto en el ranking de los botes más altos a Maitane, que se había llevado 8.000 euros. También están en la lista María, con 7.500; Laura, con 7.000; o Ana, con 6.500 euros.

Los invitados de la semana en 'Cuerpos especiales'

El lunes hay otro premio en juego: el kit de Cuerpos especiales, que se llevará el embajador rural del pueblo que gane en la nueva encuesta de Pueblos especiales. Además el lunes conoceremos al nuevo candidato de la semana en el concurso de Europa FM para conocer a los pueblos más molones de España y daremos la bienvenida a una semana llena de invitados.

Lunes, 23 de febrero - Ángel Martín

En el capítulo de invitados de la semana, el lunes Ángel Martín visita a Eva Soriano y Nacho García para hablar de su gira Somos Monos. Además se pasarán por el morning de Europa FM los colaboradores Jorge Yorya y Arturo Paniagua.

Martes, 24 de febrero - Aníbal Gómez y Carlos Areces (Ojete Calor)

El martes hablamos de otra gira, la de Ojete Calor, que ha bautizado a su nuevo proyecto Puede Que Sea Nuestra Última Gira o Puede Que Se Trate De Un Truco Para Vender Más Entradas WORLD TOUR 2026. De eso y de mucho más hablarán Carlos Areces y Aníbal Gómez con los presentadores.

Además, se pasarán por el estudio Jorge Yorya y Espido Freire, nuestra analista de letras de canciones favorita.

Miércoles, 25 de febrero - Maya Pixelskaya

Maya Pixelskaya viene el miércoles a presentar su podcast Una vuelta más, disponible en Atresplayer. Además, vendrán nuestros colaboradores Jorge Yorya y Bertus.

Jueves, 26 de febrero - Grison Beat Box

Tras su show de este domingo en Barcelona y a dos semanas de La Riviera, Griso Beat Box viene el jueves para hablar del espectáculo No es fácil ser Grison. También se pasarán por el estudio Jorge Yorya y Santos Solano.

Viernes, 27 de febrero

El viernes cerramos la semana con dos habituales: Bertus y Juan Sanguino, al que al día siguiente disfrutaremos en versión extendida en la gala de los Premios Goya. Es uno de los guionistas de la ceremonia que presentarán Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.