Chenoa confiesa a qué cantante le dijo que era fan siendo mentira en su sección de 'Cuerpos especiales'

Tenemos una gran noticia para los oyentes de Cuerpos especiales: ¡Chenoa se une al morning de Europa FM como nueva colaboradora! Cada semana, la cantante nos dará su punto de vista sobre aquellas noticias de actualidad de las que más se esté hablando.

Fernando Tejero abandona Twitter

El primer titular a comentar es el enfado de Fernando Tejero que le ha llevado a abandonar Twitter tras contestar de malas maneras a un usuario que ha criticado su papel en la película Modelo 77. ¿Qué opina Chenoa de responder a este tipo de comentarios?

Yo siempre digo que cuando estés 'calentito' suelta el móvil y vete a dar una vuelta a la manzana. Si tú haces una cosa que va a haber todo el público, sabes que no todo el mundo va a opinar bien. Tienes que estar tranquilito", explica Chenoa, que además ella asegura que ante las críticas bloquea directamente.

"Aunque también soy muy empática y a veces escribo por privado para ver qué le pasa a esa persona", asegura.

Ed Sheeran, acusado nuevamente de plagio por 'Thinking out loud'

La siguiente noticia que Eva Soriano e Iggy Rubín comentan con Chenoa es sobre Ed Sheeran, que vuelve a juicio con Thinking Out Loud por presunto plagio a Marvin Gaye. La parte demandante asegura que el cantante británico habría copiado "la melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de acompañamiento, tempo, síncopa y looping" del tema Let's get on it.

"Hay que hacer una separación. Cuanto más puro sea el estilo, más probabilidad tiene que se parezca. Cuando haces blues puro, soul puro, tienen unas bases muy concretas que dan el estilo", explica Chenoa, asegurando que no se trata de plagio, sino de una "cuestión de estilo".

La OTAN avisa que Rusia probará su arma de tsunami radioactivo

El último tema de actualidad que queremos hablar con Chenoa es sobre el aviso que ha hecho la OTAN de que Rusia quiere probar un arma submarina que provoca un tsunami radioactivo. Un tema de lo más complejo que Chenoa puede no comentar, pero a cambio tiene que abrir un sobrecito sorpresa.

Chenoa en este caso elige sobre sorpresa: "¿Le has dicho a algún cantante que te encanta tu música y es mentira? ¿O te lo han hecho a ti?"

Chenoa reconoce que sí que lo ha hecho, porque sabe que se lo han hecho a ella en varias ocasiones. "Es muy llamativo, porque te dicen 'qué chula' y por dentro piensan 'vaya asco'. Pero cuando se la ponen y tal, se la bailan".

¿Y a quién ha mentido Chenoa a la cara? "Un día me encontré a El Puma y le dije 'soy tu fan', pero solo me sabía Pavo Real. Pero tampoco le hizo mucha ilusión".

'Tómatelo menos en serio', el nuevo programa de Chenoa en Europa FM

Pero Chenoa no solo se incorpora a Europa FM como colaboradora de Cuerpos especiales, llega a Europa FM Tómatelo menos en serio, un nuevo programa en el que la artista será la presentadora.

Este nuevo programa se estrenará el próximo 13 de octubre y podrás escucharlo todos los jueves y viernes a la 1 de la madrugada