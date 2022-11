Chenoa descubre en 'Cuerpos especiales' a qué Spice Girl conoce y dónde fue su encuentro

Chenoa ha vuelto un jueves más a Cuerpos especiales para opinar sobre la actualidad. Esta vez la colaboradora del morning de Europa FM y también presentadora de Tómatelo menos en serio ha abordado una de las noticias musicales de la semana: el reencuentro de las Spice Girls en el 50º cumpleaños de Geri Halliwell.

La cantante no es muy partidaria de este tipo de encuentros, y este en concreto le gustó poco. "Es divertido para ti. Yo prefiero ver a otro tipo de personajes bailando", ha confesado a Eva Soriano e Iggy Rubín, a quienes les ha adelantado que cuando cumpla 50 años no va a hacer reunión con sus compañeros de OT: "¿Tú te reúnes con tus compañeros de 8º de EGB?"

El reencuentro de las Spice ha servido a Chenoa para sacar una anécdota personal: cómo conoció a una de las spice.

"Conozco a Mel B porque estaba cuando fui de invitada en Mask Singer", ha contado sobre la segunda edición del programa de Antena 3 en la que Mel B se escondió debajo de la máscara de Medusa.

"Es supersimpática", ha dicho sobre la cantante, que inicialmente confundió la voz de Mel B con Kylie Minogue. "Me trató como si me conociera. Me abrazó, me dio besos... ", añadió Chenoa, que dice que para el contacto físico es bastante arissca.

Chenoa y el número cuatro

La otra anécdota de Chenoa ha tenido que ver con el día que se sacó el carnet de conducir. ¿Cuánto tardó en hacerlo?

"Estuve un año afiliada a la autoescuela. Pagando mi cuota", ha contado entre risas la cantante que sacó el práctico a la cuarta.

El número cuatro le persigue, ha reflexionado después de contar cómo fueron sus exámenes y por qué suspendió cada vez. La primera fue porque se saltó un semáforo y otra de ellas fue por coger una rotonda en cuarta. Otra vez el cuatro.