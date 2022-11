Chenoa habla del día que conoció a Mariah Carey: "Me apartó para que no le quitara el maquillaje"

Chenoa ha vuelto un jueves más a Cuerpos especiales para hablar de los asuntos de actualidad. La colaboradora del morning de Europa FM, presentadora de Tómatelo menos en serio, ha tenido que abordar uno de los temas de máxima actualidad: el tuit que publicó Mariah Carey el 1 de noviembre para darle la bienvenida a la Navidad.

"Me encanta. Yo estoy super a favor de la Navidad", ha confesado la cantante, que retuiteó el mensaje de la cantante de All I Want For Christmas vestida de bruja.

Sirvió esta historia para dar pie a una anécdota de Chenoa, que contó a Eva Soriano e Iggy Rubín todos los detalles del día que conoció a Mariah Carey.

"Yo le miraba las abdominales porque se las había pintado para actuar", adelantó antes de poner esta declaración en contexto.

Cuándo conoció Chenoa a Mariah Carey

Chenoa conoció a Mariah Carey en el Eurobest de 2003, el concurso de todos los concursantes de OT que habían ganado. "Como nadie quería ir me agarraron a mí que quedé cuarta. Como fui sin presión, como no había ganado, gané el concurso y Mariah me dio un premio", explicó sobre ese encuentro.

"Cuando me dieron el premio le fui a dar dos besos y me apartó para que no le quitara el maquillaje que se había puesto. Fue superdecepcionante", confesó.

Entre risas contó también que tenía un montón de abdominales de más. "Era una bestialidad, en vez de seis yo vi diez. Había doble porque lloraba pero vi un montón y los guardaespaldas eran muy grandes y me apartaron también. Entendí porque nadie quería ir".

Ese día también estuvo con Tom Jones, que se acababa de hacer un lifting. "Los ojos se lo pusieron muy en la frente. Y me dijo que si nos hacíamos una foto y cuando lo fui a coger me tocó el culo", explicó sobre su experiencia.

La cantante ganó el concurso Eurobest cantando el tema It's raining men. Ese día pasó a su historia personal porque fue un antes y un después.. "Ha sido demasiado para mi. Hasta ahora no había ganado nada en mi vida", confesó la artista.