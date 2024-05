Chica Sobresalto y las despedidas de soltera: “Si te juntas con otra despedida de chicas, ya eres amigas para siempre”

A Chica Sobresalto hay veces que le puede la educación y parece que no ha querido hacer promoción de Tu Nirvana, su nueva canción, aunque todo apunta a que se trata de una gran estrategia comercial. “Me he acomodado, es que antes me daba como verguenzita, pero como se que me lo vais a hacer”, ha explicado a unos atónitos Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Una llegada marcada por este estreno que ha dado pie a una playlist que todo el mundo debería tener en cuenta cuando de estas celebraciones se trata: las despedidas de soltera.

Un género festivo que, como bien ha indicado Chica Sobresalto, puede devenir en el "efecto pedo, es decir, solo te viene bien si te lo has tirado tú", pero que también puede ser una gran generadora de anécdotas o amistadas. "Si te juntas con otra despedida de chicas, ya eres amigas para siempre", ha explicado, para dar pie a una lsita de reproducción de lo más variada.