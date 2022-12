Chica Sobresalto trae a Cuerpos especiales los villancicos más originales para esta Navidad

Esta semana Chica Sobresalto ha entrado al estudio de Cuerpos especiales dejando claro que la Navidad no es precisamente su época favorita del año: "He entrado y he visto todo esto de Navidad y me ha dado un poco de sarpullido".

Pero como reconoce que luego "no se lo pasa mal" en estas fiestas, nos ha traído cuatro recomendaciones de canciones navideñas para escuchar en esta época.

Leticia Sabater - Papa Noel, lléname el tanke

La primera recomendación ha empezado con una búsqueda en Google: "señora que solo canta en Navidad". Por supuesto, el resultado es Mariah Carey. Pero a Maialen esto le da igual y nos trae Papa Noel lléname el tanke, el villancico de Leticia Sabater para esta Navidad.

¿Leticia Sabater o Eva Soriano?

Aprovechando que Chica Sobresalto ha traído a Leticia Sabater, Iggy Rubín ha aprovechado para contar algo que le ocurrió recientemente. "En un grupo de WhatsApp que tengo con amigos de antaño, alguien compartió este vídeo [el de Leticia Sabater] y otra persona preguntó '¿esta es Eva Soriano, de la que habla la gente?", ha explicado entre risas ante el asombro de Eva Soriano: "Estoy a una placa de abdominal de 'leticiar"

Smashing Pumpkins - Christimas Time

La siguiente canción que nos recomienda Chica Sobresalto es Christmas Time de Smashing Pumpkins: "Es mi villancico favorito. Me pone tierna hasta a mí, que soy vegana y de Pamplona".

Love Of Lesbian - Villancico para mi cuñado Fernando

En palabras de Maialen, esta canción es "para tu tío que no es ni machista ni feminista". Sobre Love Of Lesbian, Chica Sobresalto desvela que comparte estudio pero que solo ha coincidido con Juli, pero que el día que los vea a todos les da un infarto.

Horra Mari Domingi

Por último, Maialen nos trae una canción muy importante para ella: Horra Mari Domingi. "Yo de pequeña cantaba muy mal, muy mal, muy mal y me mandaron a guitarra para que me callara. Pero luego entré en la escolanía. Y la primera canción que canté fue Horra Mari Domingi, la mujer de Olentzero.