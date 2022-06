Cristina Pedroche cuenta en 'Cuerpos especiales' por qué fue a 'El Hormiguero' en albornoz

Te interesa Cristina Pedroche y el sexo: por qué lo usa como medicamento

Después de una primera edición en la que Love Island logró un gran resultado entre los jóvenes, superando el 5% de la cuota de pantalla en este target, el fenómeno televisivo de Neox y ATRESplayer PREMIUM está de vuelta.

Una vez más, el programa ha reunido en una villa a un grupo de isleños solteros dispuestos a encontrar el amor. A lo largo de la edición, los participantes se enfrentarán a juegos, desafíos y muchas sorpresas mientras conviven aislados del mundo exterior. El requisito para no ser eliminado es estar siempre emparejado.

Con motivo del estreno de esta segunda entrega, la periodista y presentadora del programa Cristina Pedroche, ha revelado a los presentadores de Cuerpos especiales, Eva Soriano e Iggy Rubín, algunos detalles y novedades de su aventura televisiva.

'Love Island': un reality fiel a la realidad

Los espectadores de Love Island podrán disfrutar de una emisión casi en directo: todo lo que pasa en la villa se ofrecerá al día siguiente en el programa de Neox y ATRESplayer PREMIUM.

"Love Island es un reality completamente verídico. En lugar de grabarse y editarse posteriormente, se emite en televisión de manera directa", ha contado la presentadora.

El programa está protagonizado por cinco chicos y chicas que tienen un objetivo principal: encontrar el amor. Según ha descrito la periodista, es gente joven, divertida, con ganas de pasárselo bien y de enamorarse.

"Lo bueno de este formato es que está demostrado que funciona. El año pasado salieron tres parejas y todavía sigue juntas a día de hoy. Yo no daba un duro por ellos, pero allí siguen juntos y muy enamorados", ha confesado Pedroche.

"Los sentimientos que muestro en el programa también son reales. Cuando entro en la casa vivo todo de forma intensa y me implico completamente con los participantes", ha añadido.

Las novedades de la segunda temporada de 'Love Island' que no te puedes perder

En esta segunda edición de Love Island encontramos algunas novedades importantes, como el botón rojo. Se trata de una herramienta con graves consecuencias para quién lo utilice.

"Si algún isleño quiere echar a algún participante de la casa puede hacerlo. No obstante, esta acción supone una grave consecuencia: ambos isleños son nominados y podrían ser expulsados", ha explicado la colaboradora de Zapeando.

Otras novedades son la entrada múltiple de solteros en la isla, citas de un mismo isleño con varios candidatos, eliminaciones individuales y citas a ciegas".

La estelar entrada de Cristina Pedroche en el 'Hormiguero 3.0'

Eva Soriano ha aprovechado la entrevista con Cristina Pedroche para hablar sobre su paso este jueves en el Hormiguero, donde dejó a todos boquiabiertos con su look.

La presentadora no deja de sorprender con sus outfits, ideas y proyectos alocados. En este caso protagonizó una llegada al programa de Antena 3 con un albornoz blanco, el cual se iba quitando mientras bailaba al ritmo de Valdi. "Aparecí así en el hormiguero por moda. Cuando me lo probé me pareció que tenía algo muy especial", ha señalado la presentadora.

De hecho, la periodista ha afirmado que era un look que tenía reservado para Love Island. Sin embargo, finalmente decidió que era el vestuario perfecto para "ir a divertirse a El Hormiguero".

Lo cierto es que los vestidos de Cristina Pedroche son uno de los temas más comentados, especialmente en fin de año.

La periodista lleva presentando las campanadas desde el año 2014 y ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín su experiencia. "Después de las campanadas siento bastante bajón porque llevo meses trabajando en ello y siento mucho cansancio físico", ha contado con sinceridad.

El consejo de Cristina Pedroche a Eva Soriano

Antes de terminar la entrevista, Cristina Pedroche le ha dado un importante consejo a Eva Soriano sobre un método de relajación. "Yo metido todos los días y me ayuda mucho. Soy mucho más feliz desde que hago estos ejercicios de relajación. Te aconsejo probarlo", ha confesado la periodista.