¿Cuánto dinero tienen Cepeda y Despistaos? Los artistas se sinceran: "Es un vicio muy caro"

Cepeda y Dani de Despistaos han estado en Cuerpos especiales para presentarnos su colaboración Demasiado tarde, donde también colabora Martín Ceballos de DVICIO.

"Nos invitaron a todos a unen Ibiza, y empezamos a hacer una canción y según la empezamos a hacer pensamos '¿para quién va a ser esta?' y dijimos a nosotros nos pegaba mucho la canción y la terminamos entre Cepeda, Martín, Crespo y yo y una vez que estaba hecha y nos pusimos a grabarla pensamos", ha explicado Dani, vocalista de

Este tema estará incluido en Ilusionismo, el décimo disco de Despistaos. Iggy ha querido saber qué podremos encontrar en este nuevo trabajo. "A parte de esta canción encontraremos los otros adelantos que se han ido publicando ya y unas cuantas canciones nuevas. Cuando te pones a hacer un disco nuevo después de nueve discos ya, vas un poco con presión porque ya lo hemos contado todo y de todas las formas en las que se pueden contar", ha explicado Dani.

Aunque Iggy sabe que las vivencias con Cepeda pueden ser interminables. "No los he sacado de fiesta por Ibiza porque estamos en pandemia, pero sí que los he sacado a hacer un poco de deporte. Por la mañana nos íbamos a hacer esnórquel, les compré unas aletillas y las gafas y nos íbamos a bucear", ha explicado Cepeda.

Por su parte, Cepeda también está trabajando en su próximo disco, que verá la luz en unos cinco meses: "Iremos sacando un tema cada mes o cada mes y medio. Antes de que salga el disco quiero sacar al menos tres singles". Además, ha añadido que este álbum traerá una colaboración que todavía no puede revelar, pero que en cuanto pueda contarlo lo hará en Cuerpos especiales.

Por último Iggy ha querido saber cómo están económicamente los invitados. "Yo te lo digo sin problema. Yo tuve un boom un año pero llevo dos sin currar, y con un piso que pagar. Tengo como 3.000 euros ahorrados.", ha reconocido Cepeda. "Nosotros tenemos hijos y eso cuesta mucho dinero", ha añadido Dani, a lo que Iggy ha bromeado: "Los hijos son un vicio muy caro, ¿en qué estabais pensando?"