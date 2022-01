"'Ay los cuartos! Kika no, es un barco": el accidentado momento de Xuso Jones dando las Campanadas en Cartagena

Siempre es un placer recibir a Xuso Jones en Europa FM y esta mañana ha madrugado para visitar el estudio de Cuerpos especiales, donde ha presentado su nuevo single Troya, del que ha explicado cuál es su importante mensaje.

Pero también hemos hablado con el artista murciano de otros temas como su participación en Tu Cara Me Suena o sobre las Campanadas de fin de año que presentó en Cartagena, Murcia, junto a Kika Frutos. Una gran experiencia para el cantante a la que no le faltó un pequeño percance que le ha recordado Iggy Rubín con la frase: "'Ay los cuartos! Kika no, es un barco".

"Este año se celebró desde el Puerto de Cartagena. Fue espectacular, fuegos artificiales, parecía que estábamos en Honolulú. Y de repente empiezan a sonar los cuartos y todos los barcos del puerto empezaron a hacer sonar las bocinas. Entonces Kika dijo '¡los cuartos!' y como no se oía nada yo le dije 'Kika que no, que es un barco'", ha empezado explicando.

"Nadie se preparó los cuartos, y en el momento en que empezaron las Campanadas menos mal que Kika Frutos dijo '¡Campanadas!' y hasta ahí todo correcto. Luego en la segunda campanada empecé yo '¡vámonos!' porque no tengo ni idea de lo que son los cuartos. Yo llegué ahí y le dije 'Kika, te encargas tú' y todos los barcos dándole ahí a la bocina", ha concluido explicando que "en Murcia las cosas funcionan distintas".