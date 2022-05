Los descubrimientos de Alba Reche: de Cariño a Chechu

Alba Reche vuelve a Cuerpos especiales con nuevos y suculentos descubrimientos musicales. Esta semana trae una selección gourmet encabezada por Llorando en la acera de las Cariño. "¿Podemos cortar esa parte de la canción para cuando alguien...?", pregunta Eva Soriano refiriéndose a la parte en la que cantan Creo que eres gilipollas...

'Llorando en la acera', de Cariño

"Tres amigas haciendo pop y movida. Esa es su descripción y la verdad es que no podía ser algo mejor. Llevan acompañándonos cuatro años y se dieron a conocer con Pop para la bajona, que creo que es algo que nos representa a todas y cada una de nosotras", dice Alba Reche antes de presentar su último lanzamiento, Llorando en la acera. "Es la historia de cómo podemos enamorarnos de manera tan tonta como para poder esperar cualquier cosa, incluso esperar llorando en la acera".

'Mamá, no quiero ir al colegio', de Klaus & Kinski

Klaus & Kinski es un grupo de Murcia que Iggy Rubín reivindica como murciano de adopción. La canción Mamá, no quiero ir al colegio lleva como título la frase que todos dijimos alguna vez durante nuestra infancia.

La banda ya no está activa pero dice Alba Reche que no importa, ellos se merecen la atención por, entre otras cosas, incorporar la armónica en su música.

'Tan así', de Chechu

"Has notado que he cambiado ya no llevo el pelo a un lado... ¡Qué mono es! Es que cuando te cambias el pelo quiere decir que vas a cambiar de pareja, yo creo", dice Alba Reche. "Es verdad que cuando te cambias el pelo hay un cambio intrínseco en la persona".

"Este título me ha gustado particularmente porque ha conseguido que yo misma cree ese 'así tan' como a mí me apetezca como nos ha pasado a todas", apunta nuestra colaboradora. "La canción habla un poco de mentirnos a nosotras mismas y admitir a la vez".

A Chechu lo hemos escuchado en otras ocasiones como letristas en canciones de artista como Walls o Paula Cendejas.

'¿Qué quieres de mí?', de Roberta Nikkita

Apunta el nombre de Roberta Nikkita porque va a dar mucho de qué hablar. ¿Qué quieres de mi? es su último lanzamiento que pertenece a su nuevo EP 1LOV3.