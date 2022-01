Los descubrimientos musicales de Alba Reche: de María Escarmiento a Kepa

¡Es martes y Alba Reche ha vuelto a Cuerpos especiales! Esta vez nos trae canciones con un toque de nostalgia, la más actual es de noviembre de 2021. Nunca es tarde para descubrir temazos. ¡Dale a play!

'Borracha', de María Escarmiento

La primera de la lista es Borracha de María Escarmiento. "Lanzó en noviembre Diplomática, su último EP en la que se encuentra Borracha que dedico a toda mi gente que está con exámenes. Hay futuro para nosotros con estas canciones maravillosas para pincharnos en las previas. Es un poco dedicado a mis niñas".

'Cambié de ciudad', de Kepa

"Nostalgia externa es el título de la biografía de Kepa, cantante de Cambié de ciudad. Hace un par de meses lanzó esta canción pero el día antes de Nochevieja compartió su último lanzamiento junto a Danel, que se titula Se me va, y esperamos a ver qué nos depara este 2022".

'El origen del arcoiris', de Camila Moreno

"El origen del arcoiris sería para despertarme a mí. Me pone muy de mala leche las canciones de tempo rápido cuando me despierto", dice Alba Reche sobre este tema de Camila Moreno. "Con Camila Moreno cruzamos El Charco hasta la ciudad de Santiago de Chile y ahora escuchamos El origen del arcoiris, pero el origen de Camila nos hace viajar a 2009 y a su nominación en los Grammy Latino con su primer álbum. En 2021 sacó el que es para mí uno de sus mejores trabajos. Esta es un poco más bajón peor el último disco no tiene nada que ver". El disco de 2021 es Rey.

'La reina de Inglaterra', de Perro

"La reina de Inglaterra es una canción más punkarra. Es del grupo Perro, cuatro amigos que se han hecho mayores sin haber pensado nunca en hacerse mayores. ¿A quién no le ha pasado esto? A mí todavía no porque no me he hecho mayor, pero si me hiciese mayor que lo dudo, mi sueño sería llamarle Perro, mejor Gato por variar un poco, con mis colegas. Lo que ellos dicen es que convierten sus coñas en canciones. Al final tú haces coñas con tus amigos...", asegura Alba Reche sobre los murcianos.

