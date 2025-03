Diego Arroyo canta a la 'Meritocracia' de Gracie Abrams: "Tal vez llegues, con esfuerzo, a tener dos padres ricos"

No no-nepobaby

La irrupción de Gracie Abrams como una de las estrellas más brillantes en la escena pop internacional ha hecho que algunas noticias vinculen su éxito a un legado familiar vinculado al mundo del espectáculo, ya que es hija del director de cine J.J. Abrams y la productora Katie McGrath, y nieta de Gerald W. Abrams y Carol Abrams, productores y miembros de la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Sin embargo, la cantante se ha distanciado de la etiqueta de nepobaby, es decir, jóvenes estrellas de cuyo éxito se responsabiliza a la trayectoria de sus padres, ya que sus progenitores se dedican al cine en lugar de a la música.

Dado este contexto, Diego Arroyo ha tenido a bien recordar que su primer single, publicado con 19 años, ya fue lanzado bajo uno de los sellos más importantes de la industria musical, Interscope, y varios de sus hits cuentan con coautores que han sido responsables de algunos de los éxitos más relevantes de la última década.

Motivos de sobra para que el vocalista de Veintiuno haya compuesto Meritocracia, una canción que anima a "desoír las historias endulzadas de éxito repentino y casual y las narrativas que obvian deliberadamente que hay gente que ha tenido muchas más oportunidades que tú".

"Esfuérzate todo lo que puedas, merece la pena, pero si no lo consigues intenta no frustrarte, es muy posible que no sea culpa tuya", ha indicado a los oyentes de Cuerpos especiales.