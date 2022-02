Diego As, autor del Julio César de Lugo: "El arte para mí no es valorable, no se puede puntuar"

Te interesa El mejor grafiti del mundo es este: Julio César frente a la Muralla de Lugo

El mejor mural de arte urbano del mundo está en España, concretamente en Lugo, Galicia. Así lo ha declarado la plataforma Street Art Cities que recientemente otorgó este reconocimiento al lucense Diego As por su trabajo en uno de los edificios de la ciudad. Se trata de un dibujo de un Julio César hecho en una facha de aproximadamente 20 metros de altura.

La mirada del emperador clavada en la muralla romana que se conserva justo enfrente. En Cuerpos especiales hemos hablado con el artista, y nos ha contado cómo ha sido el proceso creativo.

¿El Miguel Ángel del siglo XXI?

Paulo Fabio Máximo fundó la Muralla Romana en Lugo en honor al emperador Augusto. Esto ocurrió alrededor del año 13 a.C. Desde aquel entonces, la construcción es la gran protectora de la ciudad gallega. Ahora, estamos en el siglo XXI, y otro emperador ha conseguido acaparar la atención de la urbe y del mundo entero. Es Julio César, protagonista de un enorme grafiti que lleva el título del mejor mural urbano del mundo de 2021.

Su autor es Diego As, que este martes ha contado en el morning show de Europa FM, presentado por Eva Soriano e Iggy Rubín, cómo nació la idea. Quería que Julio César mirase a la muralla para que así, las personas que pasen por encima de ella "pudiesen verle el rostro desde la distancia".

¿Cómo lo ha hecho? Pura técnica. "Igual que Miguel Ángel cuando pintó la Capilla Sixtina tenía sus cuadrículas, yo también tengo mis métodos, mis medidas y proporciones. Es complejo el tema de los volúmenes de la pintura. Yo tardé nueve días en pintar este mural", puntualizó sobre el proceso creativo del mural.

Diego As: de la mesa del pupitre a las grandes paredes

Diego As comenzó a sentir atracción por la cultura urbana a los 15 años. "En clase, siempre me estaban llamando la atención por pintar los pupitres, las libretas... Todo lo que enganchaba lo pintaba. El tema de las grandes paredes me costó bastante. Yo llevo entre cuatro y cinco años viviendo del encargo, soy autónomo. Siempre estaba haciendo tiendas, habitaciones de niños, a veces algún que otro concierto... Para sobrevivir y pagar todo", ha explicado el artista.

"El año pasado pinté en Gutirriz, un pueblo cerca de Lugo, por encargo del concello. A partir de ahí me junté con colectivos y ya empecé a realizar murales en grandes dimensiones", ha añadido sobre sus primeros pasos a la hora de realizar grafitis en grandes superficies.

"Me enteré que mi mural había sido seleccionado como el mejor del mundo en 2021 un lunes de buena mañana. Flipé, la verdad. Todos somos merecedores de ganar. El arte para mí no es valorable, es decir, no se puede puntuar. Al final es cuestión de gustos", contaba con emoción.

Esta es la segunda vez que la plataforma Street Art Cities le otorga un reconocimiento a Diego As. En agosto de 2021 fue uno de los elegidos como mejor mural del mes. En esta ocasión, sin embargo, el reconocimiento es mayor: el mejor mural del año de entre cien seleccionados por expertos. La votación final se abrió a todos los ciudadanos, y la ciudad de Lugo se volcó con el muralista.