NUEVA VERSIÓN DE 'BANDIDO'

La entrevista de Azúcar Moreno en 'Cuerpos especiales'

El lunes arranca con buen rollo y con la visita de Azúcar Moreno a Cuerpos especiales. Encarna y Toñi visitan el morning de Europa FM para hablar de la nueva versión de Bandido, el hit que llevaron a Eurovisión en 1990 y que las puso en el mapa. Casi 40 años después de su lanzamiento aseguran que viven la música con la misma ilusión y que no tienen intención de dejarla. También cuentan cómo llevan lo de hacer coreografías y cuál es su truco para ir coordinadas sobre el escenario.