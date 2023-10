DOS NUEVOS PROYECTOS

La entrevista de Esperansa Grasia en 'Cuerpos especiales'

Esperansa Grasia habla con Nacho García y Lalachus de sus nuevos proyectos benéficos. La tiktoker colabora en El fantasma contra la EM, una iniciativa solidaria para recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple, y ha creado la webserie Misión complicá, para la lucha contra el cáncer infantil. Todavía no asume su éxito ni su rol de influencer: "Pagaría dinero mío para no influir en nadie porque no soy ningún ejemplo a seguir de nada".