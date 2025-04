Ernesto Alterio desvela el detalle que él mismo introdujo en su última película

Eva Soriano y Nacho García han dado la bienvenida en Cuerpos especiales al actor Ernesto Alterio, quien protagoniza Un funeral de locos, el último éxito en salas de Atresmedia Cine que ya se ha convertido en el mejor estreno español del año.

"La han acogido muy bien", ha indicado el intérprete con respecto al público, en una película en la que interpreta a Roberto, un escritor que vive en Nueva York y emplea muchos términos en inglés. "Me da un poco de tirria eso", ha indicado acerca de ese comportamiento, desvelando que "no estaba en el guion" y fue el mismo quien lo incorporó con la venía de Manuel Gómez Pereira, director de la película, "y ha quedado simpático".

Sin embargo, ha indicado que todos los actores participantes han sido "muy obedientes" y ha elogiado la labor de Manuel Gómez Pereira a la hora de dirigir un equipo de estas características con nombres estelares de la actuación y la comedia como Quim Gutiérrez, Gorka Otxoa, Antonio Resines, Belén Rueda, Inma Cuesta, Antonio Resines, con quienes "por momentos ha sido difícil mantener la compostura, pero eran escenas complejas a nivel técnico y te hacía no cagarla".

También ha recordado su trabajo en Su majestad, la serie de Borja Cobeaga en la que interpreta a Guillermo, el secretario de la princesa de España Pilar (Anna Castillo). "Me gustan ese tipo de personajes que son muy encorsetados y me gusta verlos resquebrajarse. En un punto de máximo estrés de tener que ocuparse de esta niña que es un desastre", ha explicado.

También ha abordado cómo ha sido el estreno la obra Viejos tiempos en el Teatro Abadía de Madrid, un texto que narra cómo se interpreta el paso del tiempo según los recuerdos de cada uno. "Soy bastante de vivir el presente y no regodearme tanto en la nostalgia, tengo un punto quizá un poco nostálgico y me viene por mi lado argentino, aunque no tiene que ver con nacionalidades", ha indicado, añadiendo que siempre cree "que lo mejor está por venir".

En cuanto a sus trabajos interpretando personajes dentro del espectro del narcotráfico en series como la cuarta temporada de Narcos o Griselda, ha destacado la suerte que tiene "de hacer proyectos muy diferentes" en los que "se nota el volumen de producción". Una cuestión sobre la que le ha preguntado Nacho García y el estilo de los caterings: "¡Buah! Que si se nota, tienen un carrito de helados, foodtrucks temáticos"...