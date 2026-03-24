Tíos guapos y tensión sexual

Espido Freire compara la serie 'Heated Rivalry' con 'Ben-Hur'

Espido Freire deja las canciones a un lado para analizar este martes la serie canadiense Heated Rivalry. La colaboradora de Cuerpos especiales se ha dejado seducir por esta serie a la que ve claros paralelismos con Ben-Hur. Los mismos chicos guapos, la misma rivalidad desmedida y la misma tensión sexual. La diferencia es que en la película de 1959 se queda en el aire y en la serie actual se revuelve... ¡y muchas veces!