Espido Freire une los destinos de María Isabel y 'La dama de las camelias' en 'Antes muerta que sencilla'

"Por comparación por oposición" Espido Freire encuentra similitud entre Antes muerta que sencilla de María Isabel y la protagonista de La dama de las camelias de Alexandre Dumas : "¿No están hablando en el fondo del mismo drama, la misma cosa y el mismo destino?".

"Diréis si voy a comparar a María Isabel con La dama de las camelias, y ahí voy", se ha aventurado la ganadora de un Premio Planeta. Y ha dejado claro qie "si algo nos ha enseñado la cultura pop es que todo cabe en todo".

"María Isabel, ocho añitos, plantada en el escenario declara: "El pintalabios, toque de Rimmel". Lo tenía claro la criatura: el mundo es un escenario y hay que salir como una estrella. Ahora viajamos a París en 1890 o por ahí, y la protagonista de La dama de las camelias escrita por Alexandre Dumas, tiene 20 años y se dedica a la vida, a entretener...", comienza a comparar la colaboradora.

La escritora se centra así en la protagonista de la novela: "Esta mujer vive rodeada de lujos y bombones [...] y lleva al teatro un ramo de camelias cada mes que cambia de color por su ciclo menstrual [...] Blanco cuando está disponible y rojo cuando no, imagínate el Instagram de la época".

"Volvemos a María Isabel […] Canta con una seguridad pasmosa. "A quién le importa lo que digan por ahí". Una niña que dice que le da igual qué le dirán, me maquillo, bailo y presumo. Independencia, es el siglo XXI. Margarite en cambio vive atrapada en lo de que dirán […] Su reputación es su economía, y si la sociedad la juzga demasiado sus amantes dejan de pagar. Y ahí empieza su supervivencia"

"Aquí la comparación es más por oposición", expone Espido sobre la canción y la novela, porque mientras una había de la libertad otra lucha por ella.

Antes muerta que sencilla de forma literal para Margerite

"Pero en Margarite la frase se vuelve literal porque cuando intenta ser sencilla (se retira al campo por amor e intenta vivir discretamente) el sistema la expulsa, la tuberculosis ataca, el dinero se esfuma, el dinero e pierde... Muere joven, arruinada, lejos de su amado. Muere, efectivamente, antes de poder ser sencilla". "Antes muerta que sencilla", resume así la colaboradora.

"En el fondo lo que cada una dice —una desde Eurovisión Junior y la otra desde el romanticismo decimonónico— es que la estética no es banal y quizás por eso la frase sigue sonando con tanta fuerza: Antes que muerta que sencilla".

"Una lo grita, la otra lo susurra entre toses y camelias que se marchitan. ¿Pero no están hablando en el fondo del mismo drama, la misma cosa y el mismo destino?", reflexiona, por último, Espido Freire.