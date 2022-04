Estrenamos 'Te felicito' de Shakira y Rauw Alejandro en 'Cuerpos especiales'

Te interesa Bad Bunny y Karol G arrasan en los Latin AMAs: lista de ganadores y actuaciones

Hoy es viernes y eso significa día de estrenos musicales. Y como en Cuerpos especiales queremos que empieces el fin de semana bailando estrenamos un temazo en el que se han unido nada más y nada menos que Shakira y Rauw Alejandro.

Te felicito es un reggaetón con fusión de funk que han presentado con un videoclip dirigido por Jaume de la Iguana, director de referencia de la colombiana, que muestra a Shakira creando a su hombre ideal, resultando ser nada menos que el puertorriqueño.

¿Y quién resulta ser este robot creado por la cantante? Pues el mismísimo Rauw, que se une a ella en una coreografía electrizante que hace que cualquiera que lo vea quiera pasar a la pista a bailar.

LETRA DE 'TE FELICITO', DE SHAKIRA Y RAUW ALEJANDRO

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw)

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (Wuh)

Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah)

No me cuente' más historia', no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas