Eva Soriano y el deporte: "Le dije que en verano vería a otra gente y me ha hecho daño, tengo agujetas"

Eva Soriano ha utilizado el altavoz que le da Cuerpos Especiales para iniciar un nuevo 'Eva grita a una nube'. Esta vez su queja tiene un destinatario muy claro: el deporte. Prometieron guardarse respeto este verano y él le ha fallado.

"La relación más tóxica que he tenido es con el deporte", empieza Eva en su alegato contra las promesas imcumplidas. Después de unos meses de idilio, Eva le pidió encarecidamente un tiempo para verse con otra gente. Llegaba el verano y tocaba desconectar.

"Después de llevar un año de relación, llegan las vacaciones y le dije 'te parece que yo me veo con otra gente, otros amigos, como dormir tarde o irme al spa y el chiringuito'. El deporte me dijo 'sisisi, ve'. Y yo me quedé tranquila. ¿Qué pasa? Que ahora he vuelto a verlo y pensé que estábamos bien, pero no... Unas agujetas... Me ha hecho daño", dice, muy disgustada por este comportamiento totalmente innecesario.

Pensaba que eso de las agujetas lo tenía ya transitado, que ya había superado esa etapa, pero ahora tiene que volver a empezar. "Al final el deporte es un amante muy intenso, y cuando piensas que algo está seguro, no está seguro", lamenta.

Este problema solo tiene una solución, o todo o nada: "Dejo el deporte para siempre o le doy más que nunca", duda antes de dar una decisión final. "Por supuesto este año los polvos que va a haber... Son de proteína. Ahora mismo no estoy sentada, estoy en una sentadilla tres horas", asegura, muy decidida.

