María León confiesa que echa de menos trabajar con su madre Carmina: "Es una compañera superguay, muy disfrutona"

María León se ha acercado al estudio de Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García del estreno en el Teatro Fernán Gómez de Madrid el próximo 16 de mayo (con funciones hasta el 22 de junio) de Casa de Muñecas, la obra de teatro escrita por Henrik Ibsen en 1879, que el director Lautaro Perotti adapta a la actualidad dada las coincidencias del contexto en el que se desarrolla esta historia de Nora Helmer, una mujer atrapada en una sociedad patriarcal.

"Manda narices que (el mensaje de la obra) siga vigente. Hace 150 años este señor fue muy adelantado. Él dice que no tenía intención de hacer feminismo, pero lo hizo", ha indicado la actriz acerca de este texto, "podamos mantener muchas cosas de la original". "Hoy día tenemos más derechos y oportunidades, pero a mí me sorprende que a veces es complejo ser consciente de ello", ha añadido.

Además, ha desvelado que han preparado "una escenografía un poco compleja, porque la casa se mueve constantemente", y que uno de los factores que decantaron a la sevillana para participar en el proyecto fue la mezcla cultural. "Me impresionó que confiaran en mí para hacer este personaje, que el autor es noruego y la protagonista es andaluza. Fue un atrevimiento que me interesó".

También ha habido tiempo de abordar cómo es su relación con su madre, Carmina Barrios, a nivel personal y profesional. A pesar de la emotiva imagen que publicó con motivo del Día de la Madre, María León ha desvelado que su progenitora "pasa totalmente" de este tipo de celebraciones y que incluso "le parece fatal cumplir años, dice ya no lo celebramos más".

En cuanto a su vínculo artístico, la actriz se ha abierto con Eva Soriano y Nacho García. "No he valorado nunca el disfrute de trabajar con mi madre, y ahora, que hace tiempo que no trabajamos juntas, lo echo de menos porque mi madre es una compañera superguay y muy disfrutona", ha desvelado, añadiendo que se parece mucho a ella en ese carácter, aunque no tanto en la profesionalidad con la que asumen sus distintas interpretaciones. Eso sí, hay una cuestión que el paso de las años hace por unir aún más a madre e hija. "Conforme pasa el tiempo, nos reímos igual". "Parecerse a Carmina es guay, porque tiene cosas muy chulas y yo creo que es una forma de vida, es una tipa que a mi su valentía me gusta, y tener eso me gusta", ha sentenciado.

En cuanto a Perdiendo el juicio, la última serie que ha protagonizado en Atresplayer y que se define como una comedia legal, ha comentado su experiencia. "Yo lo de la legalidad no voy a discultirlo, que es una comedia, seguro; es un personaje chulísimo", ha aseverado.