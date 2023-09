Eva Soriano: "No me paso todo el año en crossfit para que las revistas se fijen en el bikini y no en el culo que tengo"

La nueva temporada de Cuerpos Especiales empieza fuerte. Eva Soriano ha utlizado el altavoz que le da esta nuestra querida radio para abrir un nuevo capítulo de 'Eva grita a una nube', su sección de quejas, peticiones y alegatos. Septiembre arranca con el enfado de Eva hacia una revista del corazón que escogió un titular que no le ha gustado nada para descatar sus fotos de vacaciones en la isla Pitusa.

Eva estaba tranquilamente en Portugal con sus amigas cuando de repente ve su cara en la prensa rosa. "Alguien me había hecho fotos en Ibiza. Digo, bueno, no salgo muy mal... Había salido la noche anterior, así que ni tan mal", dice. Hasta ahí todo correcto. Los problema llegó cuando Eva leyó el título que acompañaba su posado.

"Y de repente leo:'Eva Soriano luce bikini con mucha personalidad', como si fuera un bikini que no cualquiera se puede poner. Era un bikini de dinosaurios. ¿Tiene mucha personalidad, un bikini?, ¿qué es, feo?, mucha personalidad es entrarle tú a un italiano. Cómo va a ser feo un bikini de dinosaurios. Ahora estoy agobiada, esto crea un precedente en mi. Ahora tengo un año para buscar un bikini con personalidad: un triquini de Pepa Pig, un neopreno de la Patrulla Canina...", exclama, ya pensando en el próximo verano. No quiere ponérselo fácil a los redactores...

Pero lo que más le ha molestado es que el estampado del bikini haya acaparado más atención que sus músculos. Eva Soriano no se machaca todo el año en el gimnasio... Para nada.

"Reivindico que yo no me paso todo el año en crossfit para que luego las revistas se fijen en el bikini y no en el culo que tengo", grita.

Resignada, concluye con una decisión muy meditada: "Este año dejo el crossfit y me voy a poner a confeccionar bikinis chulísimos", asegura.

Ese cuerpazo ha valido cada gota de sudor, es la Ana Obregón de nuestra generación.