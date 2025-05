Manuel Carrasco siente que ha "inciado un camino diferente" y muestra en exclusiva 'Tengo el poder'

El cantante Manuel Carrasco ha vuelto a Cuerpos especiales para contar todos los detalles de su nuevo álbum Pueblo Salvaje II, cuyo lanzamiento oficial está programado para el próximo 9 de noviembre, y explicar qué sensaciones le ha despertado el proyecto. "Es algo que tenemos dentro de nosotros, que yo lo llamo así porque me gustan esas dos palabras para recrear ese mundo que yo siento, un lugar donde nos reseteamos de lo que hay fuera para conectar con lo que tenemos dentro y brillar más", ha confesado el autor.

Un espíritu que se aprecia en cada adelanto de los que ha publicado el onubense, que reivindica su estilo frente a otras influencias. "Nos estamos haciendo esclavos de patrones que dicen qué es lo que mola y creo que hay que apostar por la parte más personal de cada uno y que salga lo que salga. La música es un buen reflejo de ello", ha indicado.

Además, ha el artista ha reaccionado por primera a escuchar su canción Tengo el poder en la radio, ya que ha mostrado un adelanto exclusivo a Eva Soriano y Nacho García.

También ha habido tiempo de comentar cómo cada vez se tiende "más a la tranquilidad" y para explicar que el símbolo Φ (la letra griega fi que representa el equilibrio) que acompaña a Manuel Carrasco en su Tour Salvaje podría encarnarse en sus hijos, ya que "son quienes me ponen los pies en el suelo, y quienes me desequilibran la mente". "Son mi todo", ha aseverado.

Esta gira, que dará comienzo el próximo 17 de mayo en La Cartuja de Sevilla, que causó un gran revuelo por un mensaje malinterpretado del autor debido a que le "gusta jugar con el misterio", resulta "la más importante" de su carrera para el cantante, con "un show a nivel escenográfico que es una pasada" que entronca con las sensaciones que ha tenido al componer el álbum.

"He hecho las canciones casi sin pensar, al momento... Todo el disco está compuesto a guitarra, nunca había grabado con mi propia guitarra y tiene un latido diferente, por eso siento que es mucho más salvaje", ha explicado, añadiendo que el tono de Pueblo Salvaje II "es otro punto bastante distinto a lo que había hecho, por eso siento que va a ser una saga que yo vuelva de vez en cuando, que he abierto un camino que creo que es mucho más amplio de lo que he hecho hasta ahora y puedo indagar mucho más y me siento bastante reconocido, orgulloso y a gusto".