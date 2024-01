Eva Soriano desvela la sorpresa que dará en los Premios Feroz 2024

La cuenta atrás para los Premios Feroz ha comenzado. Este año, parten con más nominaciones la series La Mesías, de los Javis, Poquita fe y El Cuerpo en Llamas. En cuanto a películas, parten como favoritas Cerrar los ojos, de Víctor Erice, Un amor, de Isabel Coixet, 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren, y La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona.

La gran fiesta del cine tendrá lugar el próximo 26 de enero en Madrid. La gala la presentan Brays Efe y Coria Castillo, encargados de entregar todos los galardones y procurar que nadie se ofenda con ningún chiste. No es una tarea fácil, y quizá Eva Soriano se lo ponga todavía más difícil. ¿Por qué? Porque ella también estará allí... Y tiene algo "de miedo" entre manos.

"A ver, es que los de Los Feroz sois muy pillos y muy perspicaces. Me tirasteis por el lado que me gusta, que son las pelis de terror. Saben que soy una loca del género de terror y que durante toda esta temporada he tenido ciertos encuentros con gente que dice que no son un género... Así que yo voy a ir a hablar un poco de eso, de terror".

Por lo tanto, Eva va a defender lo suyo. Lo que le gusta, lo que ama, por lo que daría la vida. El cine de terror. Será un monólogo, no cabe duda, y además ella, que es "carnaza" -según María Gómez- para los más jóvenes... Pues se encargará de tirar un poco de beef a los haters del mundo de los sustos.

