LE GRITA A UNA NUBE

Eva Soriano se enfada porque en las alfombras rojas le siguen preguntando de Maxi Iglesias

Eva Soriano está cansada de que le hagan siempre la misma pregunta. Cada vez que va a una alfombra roja quieren saber sobre Maxi Iglesias, con el que nunca tuvo una relación, y a ella le molesta por partida doble. ¿Por qué quieren saber? Por el chisme que le ataña a él y que no tiene nada que ver con ella. ¿Y por qué no se preocupan de preguntar por sus proyectos laborales si se pasa el año trabajando sin descanso?