Eva Soriano se indigna por el Día Mundial de la Endometriosis: "Es como parir una vez al mes, no te renta"

Eva Soriano se une al Día Mundial de la Endometriosis gritándole fuerte a una nube. Este jueves se ha adelantado a la celebración —es el 14 de marzo— para quejarse por la falta de atención y la poca empatía que se tiene hacia quienes sufren esta enfermedad, que afecta entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad reproductiva.

"No verás que lo pongan festivo nacional. No verás que mañana sea un día en que te puedes quedar en casa", ha dicho la presentadora de Cuerpos especiales antes de explicar qué se siente con esta enfermedad. "Si dices tres veces endometriosis delante de un espejo, se te aparece Uma Thurman con la katana y te atraviesa el bajo vientre. Eso es lo que se siente cuando tiene endometriosis. Duele exactamente lo mismo", ha resumido muy gráficamente.

La endometriosis es una enfermedad en la que en la parte exterior del útero crece un tejido similar a la mucosa interior del útero y para la que no hay cura. "Hay medicamentos para paliar el dolor. Están mis chavalas a una contracción más de meterse dentro de una bañera con agua caliente, mirar a la luna, rezarle... Es como si tuvieran todo el rato un parto. Es como si todos los meses tienes un parto. Es como parir una vez al mes, no te renta", ha seguido explicando.

"Dicen cosas como que te tienes que te tienes que acostumbrar al dolor, que tienes que abrazarlo porque forma parte de ti. ¿Perdóname? ¿Cómo voy a estar un martes haciendo un informe de análisis de la competencia si no me puedo poner de pie?", se ha quejado.

Porque las mujeres estamos cansadas de escuchar que hay que acostumbrarse al dolor. "Endometriosis, miomas, ovarios poliquísticos... Son cosas que pasan dentro de la mujer y lo que te dicen es tómate un ibuprofeno para que te baje la inflamación. ¿Sabes lo que tengo yo inflamado? No puede ser que todas las cosas de las pavas se solucionen con un ibuprofeno y una bolsa de agua caliente. Es un poco lo que tenemos a nivel médico", ha añadido. "No es que tengamos el umbral de dolor alto, no nos queda otra para todas las movidas que tenemos en el vientre".

Lo que tenemos y lo que no sabemos que tenemos... "Porque hay un gran desconocimiento de nuestras cisas", se ha quejado la presentadora antes de mandar un mensaje de empatía y entendimiento a todas esas mujeres que tienen endometriosis.