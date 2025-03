Eva Soriano se queja de la exigencia a la que se somete a las mujeres: "Basta de vivir como si hubiese que llenar una barra de productividad"

Eva Soriano ha dicho basta. La presentadora de Cuerpos especiales ha alzado la voz para quejarse de una situación a la que se enfrentan muchas (o más bien todas) las mujeres en su día a día.

Nos dicen que tenemos que ser chicas multitasking. Para sentirte válida tienes que hacer 200.000 cosas mientras lloras, porque la lloradita te la pegas entre medias", se ha quejado en la sección Eva le grita a un nube. "¡Ya está bien de romantizar la precariedad!".

La presentadora apunta que se han puesto de moda términos como skills o goal, "que lo único que hacen es evidenciar que estamos hasta arriba de todo". "De repente, ir al gimnasio, cenar, tener una reunión, tener una call, una lavadora, llevar a los niños al colegio... ¿Qué soy yo, la mujer orquesta? ¿Qué soy yo, Dick Van Dyke en Mary Poppins?"

"No puedo más. Te meten en la cabeza que para ser una mujer empoderada tienes que llevar a cabo trescientas mil millones de cosas para ser un miembro válido en la sociedad. Tía, no hace falta. Tranquila, puedes tomarte un chai latte en esos cinco minutos que tienes libre y no tomarte una clase de inglés con un tío que no conoces de nada. Tranquila, no pasa nada", ha dicho con voz rotunda.

Hay que darse tiempo y no ir a 1000 revoluciones. "Porque de repente metes al chiquillo en la bolsa de rafia y a las acelgas en el cole. Estamos disociadas absolutamente. Basta ya de tener que vivir como si tuviéramos que rellenar una barrita de productividad porque sino no estamos bien al día", ha insistido nuestra presentadora antes de lanzar una última reflexión.

"Esta semana es la semana del 8M. Seguramente escucharemos muchísimos discursos que nos empoderan pero quiero trasladar otro tipo de discursos. Tía, ya está. Abraza tu mediocridad, a los pavos se les permite ser mediocres. Creo que una cosa que deberíamos ser las tías es ser un poquito mediocres. Abrazar nuestra mediocridad, estar tranquilas. Está todo bien. ¿No llegas a esto? Pues no has llegado. ¿Y si no llegas mañana? Pues tampoco. Ya está bien de tener mujeres estresadísimas... Intentemos estar a un nivel que nos permita vivir y, llámame loca, disfrutar del día a día. ¡Vamos a permitírnoslo! Así que mis chavalas, fuerza, honor... Cuando te sientas sobrepasada, piensa que no eres la única. Estamos todas en este tren de la precariedad. Chicas, lo estamos haciendo bien, os quiero mucho. ¡Feliz 8M!".