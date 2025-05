Eva Soriano: "No he pagado por estos dos 'mogambos' para que se me sexualice por los pies"

"Vengo cargadita de odio". Eva Soriano ha avisado antes de comenzar a gritar a una nube en Cuerpos especiales porque parece haber llegado a su límite justo cuando "ha llegado el buen tiempo, que te apetece ponerte un pantalón corto, camiseta de tirantes y una sandalias".

Ha sido este última prenda la que ha abierto la caja de los truenos, porque con las sandalias "afloran los fetichistas de pies" que piden fotos a la presentadora por redes sociales.

"No amorchi. Yo no he pagado lo que he pagado por estos dos mogambos, no he hecho esta inversión pechil para que ahora se me sexualice por los pies. ¿Para que leches he pagado estas dos pedazo de berzas?", se ha preguntado Eva Soriano, lamentándose porque "son feos los pies".

Un fetiche que asegura que solo ocurre "en la mente de los pavos" y que incluso afecta a su compañero Nacho García, que ha confesado que a él también le piden fotos de los pies. "Por favor, dejad de pedir fotos de los pies. ¿Qué es esto? Los Bridgerton, que te enseñan un tobillo y te excitas".

Además, ha lanzado un consejo de cara al verano: "Chiques, cuando alguien te pida fotos de los pies, di que sí, que son 100 euros. Si algo nos ha enseñado la sociedad es que todo lo que puedas monetizar, monetízalo".