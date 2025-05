Vanesa Martín: "Sabina me dijo que qué pena no haber conocido a Chavela Vargas"

La cantante Vanesa Martín ha llegado a Cuerpos especiales dispuesta a contar todos los detalles acerca deCasa mía, el noveno álbum de la carrera de la malagueña, en el se ha atrevido a dar una vuelta a su obra. "He buscado sonidos nuevos adentrándome aún más en mi raíz. No abandono el poprock que vengo haciendo, pero si me he buscado un productor top, top, top, que me ha sacado de mi zona de confort, que yo quería eso, y me ha llevado a sonidos de vanguardia", ha explicado.

"Hay una canción que me atrevo con el autotune como complemento", ha indicado acerca de 60s, un tema en el que da la vuelta a su seña con este registro, aunque ha confesado que "cuando me lo dijeron la primera vez dije que ni de coña. Pero cuando empezamos a probar me volví loca. Quería más".

La malagueña ha recordado la libertad con la que ha trabajado en este proyecto, pudiendo recapacitar acerca de qué es lo que quería componer. "De hace unos años para aquí, en mi vida personal y profesional ha habido una serie de cambios y, para volver a vibrar, he necesitado conectar con mi identidad y con mi intuición y lo que quería hacer. En los últimos discos era muy poprock todo el rato. Y ahora con mis viajes a Latinoamérica digo si yo escucho un montón de salsa, de bachata, de son cubano, de bolero... ¿Por que no hago yo un disco así? Que, cuando suene, la gente se levante y baile".

Su única colaboración es con su compañero y amigo Joaquín Sabina en No nos supimos querer, un corrido mexicano con que el que la autora se siente "feliz". "La escucho en los in-ears y me emociono. A él lo quiero mucho, lo admiro de siempre, pero tenerlo de amigo y de familia es maravilloso", ha explicado. Además, ha desvelado cómo se gestó esta colaboración, ya fueron su mánager y la esposa del ubetense quienes tuvieron que ejercer de "Celestinas", como han calificado Eva Soriano y Nacho García, para que se produjese esta unión musical, ya que la malagueña no se "atrevía" a proponérselo.

De hecho, dado el ritmo de la canción, Vanesa Martín ha confesado que Joaquín Sabina le comentó que qué pena que no hubiese conocido a Chavela Vargas, de quien era gran amigo. "Se hubiera enamorado de ti, que eso lo piensa él", ha recordado la cantautora, "y hubierais sido grandes amigas".