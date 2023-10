Eva Soriano pone nota a películas de miedo en la sección de Halloween de 'Cuerpos especiales'

¡Estamos en modo Halloween! Con el inicio de octubre, en Cuerpos especiales ya solo pensamos en sustos, disfraces y películas de miedo.

De eso va la nueva sección de Eva Soriano, que ha adoptado el rol de crítica de cine y cada lunes analizará siete títulos de terror poniéndoles nota. Cinco murciélagos será para la película mejor valoraday uno, para la menos recomendable.

Expediente Warren: The Conjuring - 🦇🦇🦇🦇🦇

Buena peli, buenos sustos, terror de carácter demoniaco. El demonio siempre llama tres veces. En general muy buena peli, los sustos están bien hechos.

Jeepers Creepers: El renacer - 🦇🦇

Tercera película de la saga Jeeper Creepers. Puedo asegurar de forma rotunda que es la peor, la más floja, con personajes que no enganchan... Le doy dos murciélagos. Bastante floja con sustos que se quedan a medio pelo con clichés de pelis de terror, de la chica que corre y se cae.

Expediente Warren: El caso Enfield - 🦇🦇🦇🦇🦇

No confundir con The Conjuring. Esta se contextualiza en un pueblo de Inglaterra. Los Warren siempre son una apuesta segura para el terror. Muy buena película, muy buenos sustos, muy buena historia y recordemos que todas las de Expediente Warren se basan en hechos reales. Y eso le da una capa de terror máximo porque dices, es que me puede pasar.

The Unholly - 🦇🦇🦇

Tiene todos los ingredientes para que sea una buena película de terror, sustos de carácter demoniaco, una posesión infernal hacia una figura eclesiástica, que eso siempre da yuyu. Tiene todo para ser una película de miedo pero se queda en tarde de multicine. Le doy tres porque está bien grabada. Tiene buenos planos.

La huérfana - 🦇🦇🦇🦇

Muy buena peli. Protagonizada por Vera Farmiga, que además es la protagonista de los Warren.

Terrifier - cero unidades

Es una película gore mala. Si dos fumados se sientan a hacer una peli, saldría cualquier cosa mejor que este truño.. Cero unidades de murciélago. Opta a la estaca de plata a la peor película de miedo.

El exorcista: Creyente - 🦇🦇

Tiene un buen naming porque tienes que tener mucha fe para que te dé miedo esta película. Para revisarte clásicos del terror y que salgan peor, no lo hagas. Le doy un 2 porque está bien grabada.

Eva Soriano analizará cada lunes en Cuerpos especialessiete películas de miedo, así podrás prepararte una maratón de cine la noche de Halloween.