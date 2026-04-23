LE GRITA A UNA NUBE

Eva Soriano se posiciona en contra de los chicos malos y de las declaraciones de Karol G

Eva Soriano no compra el discurso de Karol G que asegura que le gustan los chicos malos, canallescos. "Ahí no te cojo la manita", dice la presentadora de Cuerpos especiales para la que no debemos idealizar a quienes nos tratan mal. Tú le dices que no lo haga a la protagonista de la película de Antena 3 pero no te lo aplicas y tus amigas te lo tienen que decir a ti. "¿Por qué en tu vida personal te gusta ponerte movidas? ¿Ponerte a un jambo que lo único que te da es dolores de cabeza?".