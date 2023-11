Eva Soriano se queja de la gente que, cuando rompe con su pareja, se nombra portavoz y habla por los dos

Eva Soriano está indignada por lo que ha pasado entre Aitana y Sebastián Yatra . No es la ruptura lo que le enfada, es que el cantante colombiano se haya convertido en portavoz de la expareja. "Pensé en toda esa gente que, cuando tienes una relación sentimental, hablan por los dos", se ha quejado recordando una historia personal. Es la última entrega de Eva le grita.

"Decía algo así como 'ahora estamos solteros los dos', y yo me imagino a Aitana desde su casa diciendo 'habla por ti' porque Aitana no se ha pronunciado al respeto", ha empezado quejándose la presentadora del morning de Europa FM.

A Eva lo que le enfada es que hay gente que, cuando tienes una relación sentimental, "se pone el nombre de portavoz y habla por los dos". "Yo estuve hace un tiempo con un chico y después de dos años, cuando lo dejé, le dije 'mira, ya está' y me dijo '¿qué vamos a dejar si tú y yo nunca hemos estado juntos?", ha recordado indignada.

¡Dos años juntos! ¡Dos años de intimidad! ¡Hasta comió pollo fried de forma lasciva mirándolo! "Le dije: 'Si esto no ha sido una relación, esto que hemos tenido ¿qué ha sido? ¿Una demo?", ha continuado.

Con el tiempo se ha dado cuenta de lo que tenía que haber hecho es haber visto las señales. "No subió ni una foto conmigo en redes. Después de dos años tenía que haber subido una foto conmigo en el paseo de Denia", ha reflexionado sobre su ex, que justificó su ausencia en en redes diciéndole que lo hacía para preservar su privacidad.

"Hay que leer las señales, si cada vez que lo ves por la calle va con una chita diferente y te dice que es su hermana... O te está engañando o es del Opus", ha apuntado Eva Soriano como recomendación, y ha recordado que le presentó a sus amigos pero que no parecían el núcleo duro. "No era su relación, no era su novia. Entonces, ¿qué eres? ¿Crítico? ¿Vas probando personas y luego pones reviews en Tripadvisor?".

La historia personal de Eva Soriano lleva a una última reflexión: "Practiquemos el noble arte de la conversación, tener responsabilidad afectiva no cuesta nada y lo que sí cuesta son las sesiones del psicólogo que luego tienes que contratar porque al final una persona te ha dejado herida y esa herida te la ha causado la distancia".

Hay que apostar por la comprensión, el entendimiento y el amor sano. "Hay que tener empatía y, cuando se rompe una pareja, hablar con la otra persona y poner de acuerdo el discurso", ha dicho al despedirse.

De lo que se trata es de hablar y dejar las cosas claras desde el principio. ¿No somos pareja? Pues no lo somos. ¿Lo somos? Adelante. Pero lo que hay que hacer es llegar a un punto común desde el principio.