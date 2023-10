Eva Soriano pone nota a cuatro películas de miedo para disfrutar en el mes de Halloween

Eva Soriano se ha metido de lleno en el mes de Halloween y se ha propuesto ver cada día una película de miedo para ponerle nota y recomendar a los oyentes de Cuerpos especiales los títulos que más merecen la pena en la temporada más terrorífica del año.

Tras la primera entrega, de la que salió Terrifier con cero unidades de murciélago para competir por el título de mejor-peor de la historia, este lunes se ha lanzado con nuevas propuestas y una elegida para competir con esta en la final del 30 de octubre. ¡Apunta!

Sinister - 🦇🦇🦇🦇🦇

Es la historia de un padre al que su familia le importa un pepino y decide llevarlos a vivir a una casa en la que ha fallecido gente. Los miembros del clan no lo saben y piensan que el padre, que está de capa caída tras triunfar como escritor, está buscando temas y por eso se ha ido a vivir a una casa en la que han sucedido una serie de asesinatos.

La casa está malita. Buenos sustos, buen guion y destacar que es una de las pelis de terror favoritas de Eva Soriano, que tiene una recomendación para los oyentes que les persiga una maldición.

La monja - cero unidades de murciélago

Un convento está maldito, ¿quién lo desmalditicará...? La película se centra en la maldición de un convento al que llevan un cura para que le quite la maldición. "Tiene todos los ingredientes para que salga un caldo de cocido y se queda en un consomé aguado. Me parece una película deleznable. Me parece una cantidad de despropósitos uno tras otro".

Ouija: El origen del mal - 🦇🦇🦇

"Destacar que en esta peli suceden muchas cosas de efectos paranormales, que eso está muy bien, pero a mí hay una cosa que me estremece y es la poca importancia que le dan a los fallecidos", apunta Eva. "Fallece alguien que en la trama es medianamente importante y ni una lloradita", lamenta. 'Está muerto, ya está, tira, tira, tira...'

Otra conclusión: no se juega a la ouija, ¿cuándo a alguien le ha pasado algo bueno después de jugar a la ouija?

Halloween: el final- cero unidades de murciélago

"Comienzo la crítica declarándome fan de la saga. Es una película mala, mala con ganas, y para este bodrio monumental se necesitaron cuatro guionistas. Me pregunto qué tan mal debe estar el cine actual como para mandar un esperpento de estas características a una sala de cine. Valiente mierda. Lo siento muchísimo, yo la vi con todas las ganas y me di cuenta que para el final de la saga abrieron otra historia que no tiene nada que ver con las otras películas que hay de la saga para luego ponerte dos minutos de pelea final de Jamie Lee Curtis y Michael Myers. Vergüenza, tristeza, desdén y estafa".

Halloween: el final ha sido la elegida para competir con Terrifier por el título de mejor-peor película de miedo de la historia.

Eva Soriano analiza cada lunes en Cuerpos especiales películas de miedo para que los oyentes se monten una maratón de cine la noche de Halloween.