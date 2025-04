Entre carcajadas y confesiones, Antonio Orozco presenta en exclusiva su nuevo single 'Te estaba esperando' en Cuerpos especiales

De 'El tiempo no es oro'

Antonio Orozco ha llegado al estudio de Cuerpos especiales y se ha erguido en todo un vendaval con el que Eva Soriano y Nacho García han intentado capear. El artista ha presentado El tiempo no es oro, el último álbum del barcelonés que se publicará el próximo 25 de abril, del que ya ha mostrado a qué suena Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, la canción dedicada a su hija Antonella, y su versión junto a Dani Martín.

Una canción muy emotiva en la que al final se puede escuchar a la pequeña, de tan solo dos años, decir: "Buenos días, papá. Muchas gracias por la poesía, te quiero mucho". De hecho, como ha desvelado, el tema incluso está relacionado con la primera vez que Antonio Orozco y Eva Soriano se conocieron durante un rodaje y la presentadora no consiguió dar paso a la canción con su nombre oficial.

Además, el artista ha aprovechado su visita a Cuerpos especiales para presentar en exclusiva Te estaba esperando, el segundo adelanto de su nuevo álbum, a pesar de que no ha dudado en ajustar cuentas con los presentadores por no haberle invitado antes. "Me dolió muchísimo lo de Robbie Williams porque pensaba que podría haber sido conmigo, después llegó lo de Estopa, que fue un pelotazo (...) Lo que vosotros hacéis a los demás nos duele, hay una parte que tiene que ver con los celos y con el amor. Yo hubiese tirado a Robbie Williams de los pelos", ha bromeado el artista.

Una afrenta que ha querido resolver con una propuesta de dueto con Eva Soriano y a la que la cómica no ha dudado en dar forma de legalidad con la elaboración de un contrato manuscrito para una "colaboración musical pianofestiva". ""Voy a traer un dia un piano y a un pianista y una versión para que la puedas ensañar y hagamos el dueto el día que a ti te apetezca", ha asegurado el autor de Mírame y tócame.

Antonio Orozco ha presentado en antena que será el próximo artista invitado al Local de Ensayo Europa FM, una cita con sus fans de carácter íntimo el próximo miércoles 30 de abril. "La mayoría de canciones que se vana tocar ese día son estrenos, si no todas, y mola compartirlo así", ha adelantado, destacando que si ya han pasado iconos como Franz Ferdinand o Dani Fernández, "eso es de pedrigrí".

También ha habido tiempo de recordar el estreno de El método Orozco, el documental en el que muestra el proceso de composición "cuando uno intenta escribir el mejor disco de su vida" y en el que ha quedado registrado " un cambio sustancial" en su persona. "Es un documental tan de verdad que creo que me he pasado", ha asegurado.