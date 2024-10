Eva Soriano revela su conversación con la Reina Letizia en los Premios Planeta

Tienen el poder de transformar el acto más solemne en un festival de la risa. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus estuvieron invitados este martes a la ceremonia de entrega de los Premios Planeta, en la que Paloma Sánchez-Garnica se llevó el Premio Planeta 2024 con la novela Victoria y la periodista Beatriz Serrano fue finalista con Fuego en la Garganta.

Antes de asistir a la gran gala, estos tres mosqueteros se fueron a meter una buena cena entre pecho y espalda ya arreglados, con el skincare hecho y el pelo bien pulido.

Lejos de ser un acto protocolario, ellos casi se lo toman como una tarde de juegos en el chiquipark. Menos mal que había personal dispuesto a pararles los pies si las cosas se salían de madre. "La gente de Atresmedia quería tenernos controlados. Se notaba una actitud diferente respecto a las personas adultas", cuentan antes de desvelar que incluso llegaron a ponerles líneas rojas sobre lo que podrían contar o no a posteriori. "Se nos juntó en un corrillo y se nos dijo que uno de nosotros iba a ser el representante de Cuerpos especiales para hacer el paseo de manos con los Reyes".

Una vez se le encomendó a Eva la importantísima tarea de saludar a la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, el drama llegó con el reparto de mesas. Lala y Nacho estaban en la mesa 1 ―la mesa de la chuchamba― y Eva en la mesa 2. "A mí se me lleva a otros grupos porque tenía que hablar con los Reyes. "Me llevaron a una sala con unos frescos chulísimos para esperar", desvela Eva antes de recalar que su amistad con Letizia es real. Nadie la creía, pero es cierto.

"Le di la mano a los monarcas. Al rey le dije canónicamente 'buenas noches' y cuando llega Letizia, la miro cómplice y me dice 'anda, eres tú'. Ahí empezó una conversación", cuenta, emocionada. "Empezamos a hablar y ella hizo alusión a mi altura, porque ayer llevaba taconazo. Luego habló con otra gente, pero conmigo estuvo mucho rato hablando", advierte. "Luego se acercaron compañeros del medio y me dijeron 'ah, conoces a la Reina".

Mónica Carillo, Mámen Mendizábal, Matías Prats, Roberto Leal, José Yélamo... A nadie le pasó desapercibido. "Pero nadie me cree, porque como siempre estoy a la chufla y a la tontería...". Lalachus y Nacho García también se lo pasaron de maravilla. "Matías Prats es la mejor persona del mundo. Podemos decir ya que es amigo nuestro. Dijo que se lo había pasado muy bien con nosotros", dice Nacho antes de destapar el zasca de Matías a Eva: "Le dijo 'tú estás muy subidita'", dice. "Me vaciló y yo me quedé calladita".

