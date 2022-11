Gonzo: "Ese día fue la única vez que Wyoming me echó la bronca en mi vida"

Hoy Eva Soriano e Iggy Rubín tienen una tarea difícil. Hacer una entrevista al nivel de las que hace el invitado de hoy de Cuerpos especiales: ¡Gonzo!

Gonzo está al frente de la 19ª edición de Salvados, recogiendo el relevo de Jordi Évole. De entre todas las entrevistas que lleva a sus espaldas, Gonzo tiene muy claro quienes son las personas que se lo ponen más difícil: "No son nombres conocidos. Con quien más miedo pasas es con quien más poder tiene. Normalmente son alcaldes de pueblos pequeños".

Concretamente, Gonzo recuerda las veces que intentó entrevistar a un alcalde de Vega de Pas, un pueblo de Cantabria: "Las dos primeras veces vino la Guardia Civil a decirnos que teníamos una denuncia por acoso. Y la tercera vez vinieron unos matones del pueblo que nos dijeron que no había denuncia que valga, que si no dejábamos en paz al alcalde nos reventaban la cabeza".

Orgulloso de su tierra, Gonzo cantó con el Gran Wyoming Minha terra galega en un concierto del presentador: "El día anterior habíamos acabado la temporada de El Intermedio, lo celebramos por la noche, y por la mañana nos fuimos de Madrid a A Coruña en coche. Y ahí fue donde estuvimos escuchando la canción y me invitó a cantarla.

"Ese fue el único día que Wyoming me echó bronca en la vida", ha continuado explicando. "Me dijo '¡maldita sea, no se puede salir así al escenario sin saberse la letra!"