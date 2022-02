Inazio Nieva, sobre el acoso escolar: "Por querer pasárnoslo bien metiéndonos con un amigo podemos causarle una depresión"

Inazio Nieva es un joven de Vizcaya con parálisis funcional que se ha hecho viral por un vídeo en TikTok en el que reivindica el derecho a salir de fiesta. "¿Cuántas veces has visto a una persona con discapacidad de fiesta?" , empieza preguntándose en su vídeo.

Un vídeo que se ha compartido ciento de veces apoyando al joven, que hoy tenemos en Cuerpos especiales. Eva e Iggy han querido saber si Inazio ha tenido algún problema saliendo de fiesta. "Yo cuando salgo con mi familia todo transcurre con normalidad. El problema es cuando vuelvo solo a mi domicilio, porque yo ando de una forma peculiar y soy la presa fácil. Y cuando regreso solo a mi casa me hacen comentarios como '¿tú que vas, perjudicado?' Y para robarme soy presa fácil".

Aún así, Inazio asegura que explicar esto no tiene nada que ver con el victimismo.

Inazio estudia integración social y da charlas en colegios para prevenir el acoso escolar. "Yo no quiero hacerles sentir culpables, pero muchas veces no nos damos cuenta con 10, 12 años, del daño que estamos causando por querer pasárnoslo bien metiéndonos con un compañero 10 o 15 minutos. Pero puedes hacer que otra persona desarrolle una depresión y que no tenga ganas de ir a la escuela ni de nada".

Sobre la fiesta, a Inazio le gusta tanto pasar una noche charlando con amigos como ir a una discoteca, "pero siempre con control y dos dedos de frente".