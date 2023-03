Irati Idiakez, oro en los Campeonatos del Mundo de Snowboard adaptado: "Trabajar la salud mental me ha ayudado"

La deportista Irati Idiakez de 27 años ha charlado este martes con Eva Soriano e Iggy Rubín sobre su éxito en el Campeonato Mundial de Snowboard adaptado , donde ha conseguido una medalla de plata y dos de oro. "No me esperaba ninguna", ha contado la deportista que cree que trabajar la salud mental le ha ayudado a cumplir este sueño.

La vida de Irati Idiakez dio un giro de 180 grados en 2017. Un accidente de tráfico en Chile provocó la amputación de su brazo derecho y la joven nacida en Getaria en 1996 tuvo que plantearse un nuevo proyecto vital.

Lo primero que hizo fue buscar un deporte y pronto encontró el snowboard. "Quería hacerlo para poder llevar la prótesis y el peso que supone y me llamaron de la federación. Me gustó tanto que me quedé", ha contado este martes a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales.

Se quedó para convertirse en la primera medalla de oro en la historia del snowboard paralímpico español. La deportista de 27 años consiguió este éxito en el Campeonato Mundial de Snowboard adaptado celebrado en La Molina, en el Pirineo catalán, el pasado marzo, y logró también una medalla de plata en cross y una de oro en cross team junto a la española Raquel Martínez.

"Me paso todo el invierno con ella y, cuando terminamos y vimos que funcionó, nos pusimos los dos a saltar, no nos lo creíamos", ha contado la deportista.

En realidad, Idiakez no se esperaba ninguno de los éxitos. Este invierno no ha centrado su entrenamiento en lo físico.

"Este año he estado trabajando mucho mi salud mental, gestionando emociones, y creo que trabajarlo tanto me ha ayudado a dar lo mejor de mí", ha explicado la deportista, que cree que consiguió las medallas porque fue "a disfrutar" y supo "cómo gestionar los nervios".

La deportista se ha pasado el año corriendo delante del león, es la metáfora que utiliza para explicar cómo ha afrontado esta última etapa en la que se ha centrado en la salud mental.

"Veía que algo raro estaba pasando en mí. Había bloqueado mis sentimientos y no sentía mucho", le ha contado a Eva e Iggy sobre qué le hizo saltar las alarmas. "Parece ser que no puse gestionar mis emociones, no sabía lo que sentía. Tenía mucha ansiedad pero no me daba cuenta. Estaba out de todo", ha explicado Idiakez, que, superada esta fase, es consciente de que le "faltó un poco de tiempo para digerir lo que pasó del accidente a esto". "Por algún lado tiene que salir", ha apuntado

Ahora atraviesa un momento de tranquilidad emocional y el snow se ha convertido en su día a día. "Es a lo que me dedico, me encanta, me hace muy feliz".