Iseo & Dodosound: "Después de once años juntos, si no nos aguantásemos, no tendríamos cuatro discos"

Leire y Alberto, más conocidos como Iseo & Dodosound, se han venido desde Asturias (aunque son navarros) para hablar de su disco En la Tormenta, que salió a la venta hace solo once días.

Se trata del cuarto álbum y es el primero que hacen enteramente en castellano, pero lo mejor es que el feedback que están recibiendo es muy bueno. Transmiten tanta energía que ni siquiera tienen haters.

Su música es una mezcla de reggae, dub y trip hip hop. Atmósferas, ritmos pesados, pistas separadas... Su proceso de creación no empieza con la guitarra. "Componemos en el ordenador realmente, estamos en la zona digital, con un tecladito pequeño", explican.

"En nuestros temas hay mucho midi, que es controlar los sonidos. Nuestros temas los empezamos y terminamos en el ordenador, pero voz es mía y los vientos también, son de nuestros músicos", cuenta Leire.

El pasado 27 de enero comenzaron la gira presentación de este nuevo disco, que tocarán en casi todas partes. Granada, Gasteiza, Bilbao y Mallorca son las paradas de febrero, pero en La Riviera de Madrid harán un doble pase de lo más especial. Las entradas para el primer día ya están agotadas pero ojo que todavía puedes ir el 17 de marzo.

Eso sí, cuando les toca furgo, o van en silencio o con radios clásicas... Lo mejor es no saturar. "A mi me gusta conducir, mirar la carretera y conversar. Leire, por ejemplo, se pone podcast", explica Alberto.

Llevan casi once años juntos, que se dice pronto, un viaje que les ha servido para hacer cuatro discos fantásticos. "No los tendríamos si no nos aguantásemos", reconoce Leire. Su punto de confianza ya ha pasado cualquier límite.

