Nuevo disco, nueva gira: ¿Podría Justin Bieber anunciar un concierto en España tras lanzar 'SWAG'?

No cualquier artista puede permitirse estrenar un disco sin hacer promoción previa, pero el dominio de Justin Bieber sobre la industria y la audiencia le permite tomarse licencias que otros ni se plantearían.

Así, sin adelantos, sin hype y sin pistas en redes sociales, Justin Bieber ha lanzado este 11 de julio su séptimo disco de estudio, Swag. Solo unas horas antes de la media noche empezaban a circular unas fotografías promocionales proyectadas en pantallas de grandes ciudades que desvelaban el misterioso tracklist. Swag tiene 21 canciones, a través de las cuales Justin expresa su insatisfacción con la persecución de la prensa, reflexiona sobre su vida familiar, su matrimonio con Hailey Bieber y las polémicas sobre su salud que le han rodeado los últimos meses.

¿Hará gira Justin Bieber con 'SWAG'?

En un momento en el que los conciertos están vendiendo más entradas que nunca y los festivales se han convertido en sede de peregrinaje, muy pocos artistas se permiten no salir de gira. Taylor Swift estuvo dos años subida a los escenarios con The Eras Tour -facturó 2.000 millones de euros-, Beyoncé ha encadenado dos giras multitudinarias entre Reinaissance World Tour y Cowboy Carter World Your... Y, en, cambio Miley Cyrus ha renunciado a hacer las maletas con Something Beautiful. A la ex Hannah Montana le pesa más cuidar su salud mental y sus problemas de garganta, que podrían dejarla sin voz si hace demasiados sobreesfuerzos. Por este mismo camino puede que tire Justin Bieber dadas sus últimas apariciones, que evidencian que el artista no atraviesa un buen momento personal. Él mismo ha admitido que está lidiando con problemas de ira. Un tour mundial requiere mucho esfuerzo físico y mental, y si Justin Bieber no se encuentra al cien por cien, no debería comprometerse con promotoras.

Aunque de momento no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo una serie de conciertos, no se descarta la posibilidad de que Justin Bieber ponga en marcha una gira por Estados Unidos, Europa y América Latina.

Qué pasó con su última gira: el motivo de la doble cancelación

No sería descabellado pensar que Justin Bieber saldrá de gira con SWAG. En ese caso, está claro que Estados Unidos sería su primera parada, pero Europa también debería formar parte del tour. ¿Por qué? Porque en 2023 sufrió la cancelación definitiva del Justice World Tour.Ámsterdam, Hamburgo, Zúrich, Madrid, Berlín, Budapest, Praga o Estocolmo fueron algunas de las numerosas ciudades afectadas por la doble suspensión.

Primero se aplazaron los conciertos debido a las restricciones del covid y, una vez reubicados en una nueva fecha, los problemas de salud de Justin Bieber -que fue diagnosticado con el síndrome Ramsay Hunt- impidieron que los deseos de sus fans se hicieran realidad.

Esta cancelación, que también afectó a América Latina, hizo que Justin Bieber contrajese una deuda de cerca de 40 millones de dólares con la promotora AEG y su exmanager Scooter Braum. Con él resolvió este conflicto económico el pasado mes de junio, cuando reembolsó los 26 millones de dólares que Braun pagó por él a la promotora, según informó Page Six en su momento.