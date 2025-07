Eva Soriano estalla contra la menstruación en vacaciones: "Que el ovario respete el calendario"

"El 10 de julio, empiezo mis vacaciones y justo hoy me ha bajado la regla", ha indicado una indignada Eva Soriano la última vez que ha gritado a una nube en la temporada de Cuerpos especiales. "Siempre baja cuando menos te los esperas, la menstruación es así... (...) Se viene contigo a todos los sitios. ¡Qué pesada!".

Además, se ha quejado de no importan la previsiones a este respecto. "Organizo mis vacaciones alrededor de un calendario perfectamente estudiado pero ella, no se como lo hace, que no recibe las notificaciones", ha explicado, imaginando a su menstruación pensando: "Voy a retrasarme una semana más para coincidir contigo". "Me he pasado una semana trabajando sin salir de casa. ¿No podía haber venido esta semana? No, tiene que venir cuando estoy bebiendo un chupito del ombligo de un desconocido".

"Por sororidad, ayúdame", ha pedido al cielo, sobre todo para evitar imprevistos. "Entras en el mar y un tiburón dice: ¡Oh! Salmorejo". "Le quiero pedir que entienda que llevo todo el año trabajando, por lo menos en las vacaciones respétame las semanas que yo tengo. No vengas cuando estoy en República Dominicana, ven cuando estoy en Móstoles", ha pedido con el eslogan: "Que el ovario se adapte al calendario".