Jero Romero explica en 'Cuerpos especiales' por qué decidió titular a su disco 'Miracoloso'

Miracoloso es el nuevo disco de Jero Romero, su regreso a la música tras siete años de silencio.

El que fue vocalista de The Sunday Drivers lanzó este trabajo en 2022 y este lunes ha visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales para hablar de su regreso.

"Tenía unas canciones que me flipaban y me apetecía mucho grabarlas", ha contado sobre por qué se ha decidido volver al estudio de grabación. "Luego la gente. Tengo una base de fans que es increíble", ha simplificado el cantante, que reconoce que ha tenido momentos de nula productividad.

"Ha habido muchos años en que no he hecho nada y no sé qué enfermedad es esta que cuando compones quieres enseñarlo", ha seguido para luego hacer una confesión. "Soy muy poco prolífico, compongo muy poco".

Estos años alejados de los estudios y de la industria han supuesto una sorpresa para Jero Romero, que al volver a hablar con las discográficas ha descubierto cómo ha cambiado la industria. "Ahora en los contratos ponen cosas como cuántos reels de Instagram, cuántos seguidores tienes... El otro día me pidieron las claves de Facebook para una campaña", ha añadido.

La canción que se iba a llamar 'Miracoloso'

Jero hizo estos descubrimientos cuando grabó el disco Miracoloso, un título heredado de una canción. Hubo sorpasso.

"Miracoloso me parecía un poco pretencioso para una canción", ha contado entre risas al hablar de la historia del cambio de nombre.

Lo que pasó en realidad fue otra cosa. "Se me acabaron las ideas para el título y Miracoloso era una palabra que me gustaba mucho", ha contado. "Le cambié el título a la canción y Miracoloso se lo puse al disco", ha contado sobre el tema que ahora se llama Tú no vienes.

El nuevo disco de Jero Romero tiene una particularidad: aunque difuminado, el cantante aparece en la portada, algo inusual en él.

"Para mí es un paso importante, que se me vea y salir", ha reconocido el cantante, que tiene una respuesta preparada para explica por qué ha decidido salir. "Es un disco muy sincero y este es el mensaje", ha dicho el músico, que ha empezado a girar con este trabajo.

"Me apetecía hacer teatros y ese tipo de espacios. Los sonidos suelen ser más cuidados", ha añadido el cantante, que se plantea la temporada con conciertos y viajes agradables.