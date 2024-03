Jorge Sanz: "Me reencarnaría en Jorge Sanz"

“He llegado de milagro, no son horas”, así ha comenzado la entrevista a Jorge Sanz en Cuerpos especiales, que no ha regateado ninguna de las preguntas que han hecho Eva Soriano y Nacho García. “Creo que he roncado en el taxi, lo cual aumenta mi leyenda”, ha confesado el actor.

Metido en la piel de Conan y habiendo protagonizado “una serie con su propio nombre”, como ha recordado la presentadora del programa, Jorge Sanz no es de aquellos que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor.

“Aunque en mi caso es difícil, porque he tenido un tiempo pasado acojonante”, ha reconocido el actor, que desde el principio de su carrera ha conocido el éxito.

Una trayectoria que, ante la pregunta por parte de los conductores de Cuerpos especiales de “¿en qué te reencarnarías?”, lo tiene claro: “¿Podría ser Jorge Sanz? Es que me he pasado 20 años muy espectaculares”, apuntando que su yo le gusta como destino de reencarnación en “cualquier franja” de edad.

Nuevo proyecto

El actor se encuentra en plena promoción de su última película Por tus muertos, una ficción junto a José Mota sobre la vuelta al circuito de una banda de rock mítica en nuestro país, que además cuenta con cameos estelares dentro del mundo de rock nacional como Obus o Mago de Oz.

Su personaje, Valen, tiene a Miguel Palacios (a quien interpreta Mota) como referente vital, un lugar que Jorge Sanz tiene reservado en su día a día a su pareja y a su hija. “Hago lo que me digan en casa; soy muy buen mandado”, ha explicado durante la entrevista.

Sobre el rodaje, el actor ha reconocido su agrado al actuar con el humorista manchego. “Somos muy diferentes trabajando, pero hemos encajado”, ha recordado, aludiendo al carácter muy detallista de Mota y el suyo, más tendente a la naturalidad.

En cambio, Jorge Sanz reconoce que no comparte una de las características de Valen, que va tachando apéndices de su lista de Cosas que hacer antes de morir al tiempo que escribe nuevas. “No sabría qué poner”, como el clásico de muchas de esas listas en las que figura montar en globo.

“Prefiero plantar un pino o lo que sea, antes que montar en globo. ¿Has visto cómo son los accidentes? Es muy ridículo”, ha indicado entre risas.

Recuerdos de su Oscar

Ni Eva Soriano ni Nacho García han querido dejar escapar la oportunidad de preguntar a Jorge Sanz sobre la noche en la que ganó un Oscar por Belle Époque. “Te encuentras con Clint Eastwood, con uno, con el otro… y es como si te encontrases con Resines, ha recordado, demostrando que está acostumbrado a compartir espacios con tótems del cine patrio. “Hay un día que te consideran al mismo nivel”, ha rematado.

Una noche muy especial que tuvo su dosis de cotidianeidad. “La fiesta acabó en mi habitación, como siempre, tomando champagne y hasta altas horas”.

A razón del cine hollywoodiense, el actor ha reflexionado sobre algunos aspectos que ha advertido entre las primeras espadas del género. “Los buenos actores son pequeñitos. Los grandes salen deslavazados, mira a John Wayne, que anda raro, pero Tom Cruise…” ha apuntado.

“Dices que estás engalanado. ¿Qué quiere decir?”, ha preguntado Nacho García al actor, que ha tenido a bien recordar a uno de los actores españoles más históricos. “No quiere decir nada. Es una frase que dijo López Vazquez”, quien, como ha mencionado, soltó esta respuesta en un momento en el que Berlanga buscaba un galán.

Experto en fingir flatulencias

Uno de los momentos más desternillantes de la entrevista ha sido la explicación de su trabajada estrategia para interpretar pedos falsos.

Repeticiones, pausas en el habla, cambios de tono… Una serie de recursos interpretativos que han demostrado que Jorge Sanz es un auténtico maestro de la técnica flatuléntica y cuya pasión hacia los pedos le acompaña allá donde va en forma de tono de notificación en el móvil.

Como no podía ser de otra forma, el actor “llevaba una máquina de pedos” al rodaje de la película, como ha reconocido, para amenizar el tiempo con el equipo de Por tus muertos.