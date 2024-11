Judeline y su 'alter ego' Angel-A en 'Bodhiria': "Estaba disociada perdida"

Judeline se ha convertido en una de las mayores promesas de la música en España desde su irrupción en el panorama a base de una combinación de folclore andaluz, influencias árabes y sonidos electrónicos. Una mezcla que ha alcanzado su máxima expresión hasta el momento en Bodhiria, "un álbum muy onírico y conceptual", como ha indicado Eva Soriano en Cuerpos especiales, en el que la de Barbate se ha valido de su alter ego Angel-A para disfrutar de una mayor "libertad creativa".

"En el proyecto del disco he estado disociada perdida y, ahora, ya soy yo", ha explicado la artista, aunque también enumera las ventajas de haber trabajado envuelta en este concepto. "Me he dado cuenta de cosas que pensaba que no, pero me sentía muy identificada con Angel-A; ella es una parte de mí pero me da libertad creativa a la hora de contar un cuentecito en el disco".

Una creatividad que se extiende incluso al título de Bodhiria, -"un palabro bastante guapo", en palabras de Nacho García- y que la artista define como "un no lugar en el Angel-A observa la vida pasar sin ella", aunque espera que no "llame la RAE" para preguntar. Entre el tracklist, Zarzillos de plata se ha convertido en una de las canciones que más itneracciones ha generado con sus fans, sobre todo a raíz de la ambivalencia del término G que "vale para gansta como para gay".

A lo largo de su incipiente carrera, Judeline ha tenido la posibilidad de trabajar con artistas de la talla de Ralphie Choo - con un papel destacado en Bodhiria-, el productor puertorriqueño Tainy, Duki, con quien ha colaborado en su disco Ameri para la canción Imperio, o incluso su padre, Javier Blanco. "Compartir estudio con el me hizo tanta ilusion y fue tan divertido", ha explicado sobre esta colaboración en Joropo, donde su progenitor toca la bandola al ritmo de este género venezolano.

También ha habido tiempo de repasar los compromisos restantes de su gira, que se cuenta por solds-outs aunque ha apuntado a posibles eventos alternativos en "algunas ciudades", y su querencia a revisar sus propios sueños, recordando uno muy reciente en que se veía "cancelada en Twitter porque descubrían que jugaba al LOL con un asesino en serie".

