Justin Quiles: "Compuse 'Saoko' con Rosalía, confió en mí y ahora tengo el primer Grammy de mi carrera"

Un madrugón con mucho perreo. María Guerra e Iggy Rubín se han empapado de sabor latino con la visita de Justin Quiles, que viene a Cuerpos Especiales a subir la temperatura con su el remix de Whisky y Coco con Ozuna y Myke Towers, que está recién salido del horno.

Fue el propio Ozuna el que le pidió a Quiles formar parte del remix del tema. "Ozuna me escribió por Insta y me dijo 'me gusta el tema, no me dejes fuera para el remix", cuenta Quiles, que este verano visitará España para tocar en varios festivales.

"Llevo viniendo a España siete años más o menos, hay lugares para perrear de domingo a domingo. Madrid es diferente a Miami, no es igual al hangeo de Miami, pero en ninguno de los dos la gente no sabe llegar a sus casas", bromea el puertorriqueño, que ha dejado un poco escadalizada a María Guerra con estas declaraciones.

Ojos Ferrari es su colaboración con Karol G, una canción que tilda de "puro desacato". "La escribí un viernes", asegura el artista antes de recordar que quiso sorprender a la colombiana apareciendo en uno de sus shows con una peluca de color rojo.

Intentando saciar su curiosidad, Guerra ha querido saber también en qué momento las caderas de Justin Quiles empezaron a moverse. "La bestia la tengo dentro y la saco a perrear de vez en cuando", explica el reggaetonero, que le ha recomendado a la periodista que cambie el calimotxo por el whisky con coco.

Quiles también metió la patita en el remix de uno de los temas más virales del último año, Envolver. "Anitta tiene una bestia por dentro, hanguear con Anita es peligroso, tampoco sabe llegar a su casa. Es capaz de perrearse al presidente", dice entre risas.

Compositor de Saoko con Rosalía

No solo es vocalista, Justin Quiles también ha sido productor de temas extremadamente populares. Saoko es uno de ellos. "Lo escribí con Rosalía, mi pasión es entregar el talento a los demás. No quiero dejar de componer, escribir es mi pasión, si me quitan lo de componer me matan. A ella le gusta lo que hago y confía en mí, me deja ser libre en lo que quiero hacer, casi siempre les gusta", dice sobre su trabajo con la artista española más internacional del planeta.

"El otro día me dijeron que me había ganado un Grammy por 'Saoko', así que es el primero de mi carrera", dice con humildad sobre su participación en este tema, que efectivamente fue premiado por al Academia de la Música. Motomami se llevó el premio a Mejor Álbum Latino Alternativo de 2023.

Justin Quiles es, además, un gran amante de los gatos. Muchas veces duermes con él en su habitación. "Ellos mandan, uno se llama Berkin y otro Leche. Se llama así por que iba a ser blanco y salió negro, así que le pusimos Leche", dice antes de rebautizar a Jota Music como JMusic. El único experto en música de Cuerpos Especiales le propone al artista un juego con bases musicales para comprobar cuánto oído tiene.