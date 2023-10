Laura del Val debuta como colaboradora de 'Cuerpos especiales' con El Consultorio de Denuncias

Octubre ha llegado a Cuerpos especiales con un puñado de novedades y Laura del Val es una de las últimas. Dispuesta a traer cada viernes a Europa FM sus dotes como cómica y abogada, llega con El Consultorio de Denuncias para responder a todas las preguntas y decirte si lo que estás pensando es denunciable o no.

Nuevo nombre, nueva incorporación y nuevas risas. Todo eso llega este viernes a Cuerpos especiales, con la llegada fuerte y decidida de Laura del Val, que se añade al cuerpo de colaboradores del mejor morning show de la historia.

Su presencia en este programa tiene, sobre todo, un objetivo principal: "He venido para acabar con una de las grandes mentiras de los 90, una de las mayores falacias dichas por un italiano: desenmascarar a Nek. Porque todos los viernes desde Cuerpos especiales, Laura sí que va a estar, Laura no se va a ir a ningún sitio".

A partir de ahora tendremos doble ración de Lauras con la incorporación de la cómica y abogada Laura del Val y nuestra Lalachus, que copresenta cada viernes junto a Nacho García. "Por todas las Laura de los noventa. Después de veinte años, aquí está nuestra venganza".

La de Burgos y declarada perreadora a muerte trae la sección del año: El Consultorio de Denuncias, para todas esas veces que te planteas denunciar a esa amiga que te dijo: 'No voy a volver a escribir a mi ex', y lo ha hecho.

"Son problemas del primer mundo pero te planteas: ¿se puede denunciar o no se puede denunciar?". "Sí, puedes denunciar y por eso estoy yo aquí". Para iluminar el camino.

Este viernes hemos tenido la primera consulta en la historia del programa: "Yo quería denunciar a una amiga porque sigue teniendo como foto de perfil la foto que nos hicimos en un velero de Menorca en agosto y joder, ya estamos en octubre", cuenta preocupada la oyente. "Es una farsa", sentencia nuestra abogada.

"Es un delito claro de estafa, recogido en el artículo 248 del Código Penal. Porque aquí su amiga está engañando y generando un perjuicio ajeno. Porque esa amiga ya no está de vacaciones. No está en un velero, es más no tiene ni velero y jamás van a volver a viajar de vacaciones juntas porque esa amiga seguramente esté embarazada en estos momentos".

Entonces, ¿qué hay que hacer? "Busca fotos antiguas. Foto Tuenti total de la época de los 14 o 16 años, la peor época fotogénica de todos y todas. Te la pones de foto de perfil de Whatsapp y de LinkedIn. Cuando tu amiga te diga: 'por favor, quita esa foto nuestra', le vas a responder diciendo: 'cuando tú quites la foto del velero".

Golpe de mazo en mesa. Caso cerrado.